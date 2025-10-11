باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان اعلام کرد:در یک سال گذشته، مجوز احداث ۱۰ واحد تولید محصولات شیمیایی در لرستان صادر شده و پنج واحد دیگر نیز در حال ساخت هستند که تا ۳۰ ماه آینده به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۴۲ همت (هزار میلیارد تومان) در پروژههای مختلف هزینه شده است؛ رقمی که نشاندهنده عزم جدی دولت و بخش خصوصی برای توسعه و جهش اقتصادی لرستان است.
استاندار لرستان با اشاره به رویکرد تسهیلگر دولت در حمایت از سرمایهگذاران گفت:سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند از فرصتهای بینظیر لرستان در بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری بهرهمند شوند. ما متعهد به همراهی کامل با آنان هستیم و نگاه ما به سرمایهگذار باید قدردانانه باشد، چرا که با دانش و سرمایه خود به توسعه استان کمک میکنند.
وی افزود: دولت وظیفه دارد بسترهای لازم مانند آب، برق، زمین و مجوزها را فراهم کند تا سرمایهگذار با اطمینان وارد عمل شود. در همین راستا، مجموعهای از تسهیلات ویژه برای پروژههای صنعتی و پیشران در نظر گرفته شده است.
لرستان، بهشت سرمایهگذاری
شاهرخی لرستان را «بهشت سرمایهگذاری» توصیف کرد و گفت:این استان ظرفیتهای طبیعی، معدنی و انسانی کمنظیری دارد. در مناطق ویژه اقتصادی ازنا و بروجرد طرحهایی در حوزه سیلیس و منگنز با ارزش پنج همت در حال اجراست و شرایط برای ورود سرمایهگذاران جدید در این بخشها مهیاست.
او افزود: با اصلاح فرآیندهای اداری و گسترش فرهنگ گفتوگو با سرمایهگذاران، موانع بروکراسی به حداقل رسیده و اکنون مسیر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در لرستان هموارتر از همیشه است.
پروژههای پیشران؛ موتور اشتغال ۲۰ هزار نفری
استاندار لرستان با تأکید بر لزوم برنامهمحوری در توسعه استان گفت:با اجرای پروژههای پیشران و اولویتدار، سالانه حدود ۲۰ هزار شغل در لرستان ایجاد میشود. تاکنون از میان پنج تا شش هزار پروژه فعال، ۱۰۷ پروژه به عنوان پیشران انتخاب شدهاند که شامل سدها، تصفیهخانهها، شبکههای آبیاری پاییندست، راهها، راهآهن و بیمارستانها هستند.
وی افزود: در شهرستان دورود هشت پروژه پیشران و ۳۲ پروژه اولویتدار با پیشبینی ایجاد دو هزار شغل در حال اجراست. در ازنا نیز ۱۲ پروژه پیشران و ۱۴ پروژه اولویتدار تعریف شده که سالانه هزار فرصت شغلی ایجاد میکند.
شاهرخی با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی شفاف در اجرای طرحها گفت:فرمانداران موظف هستند با مردم در ارتباط باشند و روند پیشرفت پروژهها را گزارش دهند. این اقدام باعث اعتمادسازی و مشارکت اجتماعی در مسیر توسعه خواهد شد.
او تأکید کرد: با همافزایی بین دولت، بخش خصوصی و مردم، لرستان میتواند به یکی از قطبهای جدید اقتصادی کشور تبدیل شود. هدف ما رشد پایدار، اشتغالزایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.