کسب رتبه اول کشوری دانش آموزان کردستانی در جشنواره نوجوان خوارزمی

باشگاه خبرنگاران جوان: پریسا بهرامی- سید فواد حسینی، با بیان اینکه رسالت آموزش و پرورش فراهم آوردن زمینه مناسب برای رشد وپیشرفت همه کودکان با هر استعداد، توانایی ومحدودیتی است، اظهار کرد: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی 2 دانش نیاز ویژه ذهنی، مدرسه پیش حرفه ای بهاران شهرستان سنندج موفق به کسب این رتبه ارزشمند برای استان شدند.

وی گفت: اوین نادری و روژان دهبان دانش آموزان توانمندی هستند که با صرف فعل معلولیت محدودیت نیست موفق به کسب این افتخار برای دستگاه تعلیم وتربیت استان شدند.

وی با برشمردن جشنواره خوارزمی به عنوان بزرگترین رویداد علمی – پژوهشی و مهارتی دانش آموزان دوره اول متوسطه اظهار کرد: این جشنواره با هدف تقویت فعالیت های علمی پژوهشی دانش آموزان ومعلمان، کمک به دانش آموزان در هویت یابی، توسعه توانمندی ها، فرصت آفرینی برای شناسایی استعدادها، هدایت تحصیلی و شغلی برگزار شد.

حسینی در ادامه گفت: در این دوره از جشنواره دانش آموزان با نیاز‌های ویژه در محور‌های ۱۳ گانه از جمله قرآن و معارف اسلامی، پژوهش، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سلامت و تربیت بدنی، دست ساز‌ه، بازارچه‌های کسب و کاردانش آموزی و برنامه نویسی، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ریاضیات، علوم تجربی زبان‌ انگلیسی ، آداب و مهارت زندگی و بنیان خانواده شرکت کردند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در نهمین دوره ‌جشنواره نوجوان خوارزمی امکان حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه فراهم شد، تصریح کرد: مدرسه محوری، پژوهش محوری، مشارکت پذیری و موقعیت محوری اصول حاکم در برگزاری تمام مراحل این جشنواره می باشند.

مدیر کل آموزش وپرورش استان افزود: در راستای اجرای راهبرد کلان ۸ نقشه جامع کشور، راهکار۱- ۱۶سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بند۱-۲-۱۳برنامه درسی ملی با موضوع برنامه ها و رویدادهای کیفیت بخشی وبهبود فرآیندهای یاددهی- یادگیری برگزار شد.

حسینی در پایان کسب این موفقیت ارزشمند را به کلیه دست اندرکاران امر و دانش آموزان با نیازهای ویژه استان تبریک گفت و از تلاش و زحمات ناهید کریمی بعنوان مربی، صادق معین نژاد بعنوان رابط جشنواره در مدارس استثنایی، مدیر و کلیه عوامل اجرایی مدرسه پیش حرفه ای بهاران شهرستان سنندج تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است این رویداد در ۴سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور برگزار ‌شد که بیشترین تمرکز در مرحله مدرسه‌ای و در کلاس درس است.