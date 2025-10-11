مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شیوه‌نامه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست در حال تدوین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین بازگیر در اجلاس مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی که با رویکرد اعطای جایزه ملی تعهد به مسئولیت اجتماعی در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به چالش‌های جدی کشور در حوزه محیط زیست و انرژی، بر لزوم تغییر رویکرد مسئولیت اجتماعی (CSR) از یک اقدام داوطلبانه و خیریه به راهبردی بنیادین در مدیریت بنگاه‌ها و سازمان‌ها تاکید کرد.

مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ریشه بسیاری از مشکلات کشور و ناترازی در منابعی، چون برق، گاز و آب را ناترازی و نابرابری ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک دانست و با اشاره به مصادیقی از مسائل محیط زیستی از جمله آلودگی‌های آب، خاک و هوا، نابسامانی در مدیریت پسماندها، تخریب زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی، گردشگری غیرمسئولانه و کشاورزی ناپایدار، ظرفیت زیستی کشور کمتر از یک هکتار (حدود ۰.۸ هکتار) است، در حالی که ردپای اکولوژیک (حجم سرزمینی که برای تامین آب، انرژی، مدیریت پسماند و ... نیاز است) بیش از سه برابر این میزان یعنی حدود ۲.۷ هکتار است.

وی در ادامه هشدار داد: «این ناترازی به این معناست که ما بیش از سه برابر سرزمینی که در اختیار داریم، برای حل مشکلات این جمعیت نیاز داریم.»

بازگیر ضمن انتقاد از اقدامات نمادین و پراکنده در حوزه مسئولیت اجتماعی، خواستار حرکت به سوی یک نظام راهبردی پایدار شد.

وی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی به دنبال پایداری اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و حفظ منافع نسل آینده است و سرمایه‌گذاری مسئولانه، ESG و برقراری توازن و تعادل میان سه‌گانه انسان، سیاره (محیط زیست) و سود (اقتصاد) رویکرد‌های جدید مسئولیت اجتماعی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. اگر بخواهیم تعریف ساده‌تری از مسئولیت اجتماعی بیان کنیم، تعهد و رویکردی است که در سه سطح فرد، بنگاه و دولت (دستگاه) برای جبران آثار فعالیت‌ها بر گروداران (ذینفعان)، جامعه و محیط زیست اتخاذ می‌شود یعنی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی دارد.

بازگیر بر ضرورت عبور از پروژه‌های نمادین و کوتاه مدت و استقرار نظام راهبردی پایداری و ادغام ساختار مسئولیت اجتماعی در ساختار حاکمیتی و فرهنگ سازمانی و همکاری نهاد‌های مختلف برای استقرار این نظام یکپارچه تاکید کرد.

وی خواهان آن شد که در این نظام، هر بخش نقش مشخصی داشته باشد؛ بخش دولت حمایت و راهبری داشته باشد، بخش بنگاه‌ها مسئولانه عمل کنند و نهاد‌های مدنی نیز ناظر و مطالبه‌گر باشند.

بازگیر در پایان گفت: شیوه‌نامه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست در حال تدوین است و از تمامی اندیشمندان و متخصصان برای همکاری در این زمینه دعوت می‌شود.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، مسئولیت اجتماعی
خبرهای مرتبط
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در تهران
درخواست فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دادستان کل کشور درباره قضات پرونده‌های زیست‌محیطی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل دختر به خاطر جواب منفی در ازدواج
آزادی ۱۵ زن زندانی؛ شرط بخشش هوو
طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده در تهران از امروز آغاز شد
خانه اندیشمندان؛ میزبان نخبگان/ برنامه‌های شاد و تورهای گردشگری جدید برای شهروندان تهرانی
شهر کودکی در باغ راه حضرت فاطمه (س)
هوای تهران آلوده و همچنان در وضعیت نارنجی است
جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
۱۸ قاب در رویداد فرهنگی و آموزشی سه نسلی‌ها به ثبت رسید
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد
آخرین اخبار
ساخت بیش از ۱۳ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی/ ۱۱۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه
هنجارشکن سابقه‌دار در شرق تهران دستگیر شد
جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد
طرح جمع‌آوری خودرو‌های رها شده در تهران از امروز آغاز شد
۱۸ قاب در رویداد فرهنگی و آموزشی سه نسلی‌ها به ثبت رسید
قتل دختر به خاطر جواب منفی در ازدواج
آزادی ۱۵ زن زندانی؛ شرط بخشش هوو
شهر کودکی در باغ راه حضرت فاطمه (س)
هوای تهران آلوده و همچنان در وضعیت نارنجی است
خانه اندیشمندان؛ میزبان نخبگان/ برنامه‌های شاد و تورهای گردشگری جدید برای شهروندان تهرانی
حریق شرق تهران مربوط به انبار ضایعات بود
فراخوان جذب ۲۰ بانوی آتش‌نشان برای شرق تهران تا پایان سال
وزش باد و گردوخاک در انتظار تهران
برخورد پراید با کامیون در بزرگراه بابایی یک کشته برجای گذاشت
بسته شدن موقت جاده چالوس/ تردد از تهران به مرزن‌آباد ممنوع شد