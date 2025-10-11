باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین بازگیر در اجلاس مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی که با رویکرد اعطای جایزه ملی تعهد به مسئولیت اجتماعی در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به چالش‌های جدی کشور در حوزه محیط زیست و انرژی، بر لزوم تغییر رویکرد مسئولیت اجتماعی (CSR) از یک اقدام داوطلبانه و خیریه به راهبردی بنیادین در مدیریت بنگاه‌ها و سازمان‌ها تاکید کرد.

مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ریشه بسیاری از مشکلات کشور و ناترازی در منابعی، چون برق، گاز و آب را ناترازی و نابرابری ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک دانست و با اشاره به مصادیقی از مسائل محیط زیستی از جمله آلودگی‌های آب، خاک و هوا، نابسامانی در مدیریت پسماندها، تخریب زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی، گردشگری غیرمسئولانه و کشاورزی ناپایدار، ظرفیت زیستی کشور کمتر از یک هکتار (حدود ۰.۸ هکتار) است، در حالی که ردپای اکولوژیک (حجم سرزمینی که برای تامین آب، انرژی، مدیریت پسماند و ... نیاز است) بیش از سه برابر این میزان یعنی حدود ۲.۷ هکتار است.

وی در ادامه هشدار داد: «این ناترازی به این معناست که ما بیش از سه برابر سرزمینی که در اختیار داریم، برای حل مشکلات این جمعیت نیاز داریم.»

بازگیر ضمن انتقاد از اقدامات نمادین و پراکنده در حوزه مسئولیت اجتماعی، خواستار حرکت به سوی یک نظام راهبردی پایدار شد.

وی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی به دنبال پایداری اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و حفظ منافع نسل آینده است و سرمایه‌گذاری مسئولانه، ESG و برقراری توازن و تعادل میان سه‌گانه انسان، سیاره (محیط زیست) و سود (اقتصاد) رویکرد‌های جدید مسئولیت اجتماعی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. اگر بخواهیم تعریف ساده‌تری از مسئولیت اجتماعی بیان کنیم، تعهد و رویکردی است که در سه سطح فرد، بنگاه و دولت (دستگاه) برای جبران آثار فعالیت‌ها بر گروداران (ذینفعان)، جامعه و محیط زیست اتخاذ می‌شود یعنی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی دارد.

بازگیر بر ضرورت عبور از پروژه‌های نمادین و کوتاه مدت و استقرار نظام راهبردی پایداری و ادغام ساختار مسئولیت اجتماعی در ساختار حاکمیتی و فرهنگ سازمانی و همکاری نهاد‌های مختلف برای استقرار این نظام یکپارچه تاکید کرد.

وی خواهان آن شد که در این نظام، هر بخش نقش مشخصی داشته باشد؛ بخش دولت حمایت و راهبری داشته باشد، بخش بنگاه‌ها مسئولانه عمل کنند و نهاد‌های مدنی نیز ناظر و مطالبه‌گر باشند.

بازگیر در پایان گفت: شیوه‌نامه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست در حال تدوین است و از تمامی اندیشمندان و متخصصان برای همکاری در این زمینه دعوت می‌شود.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست