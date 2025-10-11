باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت:بر اساس پایش ملی محیط کسبوکار، جایگاه استان در یک سال گذشته ۱۲ پله ارتقا یافته و بخشی از موانع فرهنگی فعالان اقتصادی برطرف شده است.
او افزود:صدور مجوزهای بینام در لرستان آغاز شده تا فعالان اقتصادی بدون صرف زمان برای دریافت مجوزهای اداری، بتوانند فعالیت خود را از همان روز نخست آغاز کنند.
خاکی با اشاره به برگزاری همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری استان اظهار داشت:در این رویداد، سرمایهگذاران داخلی و لرستانیهای مقیم خارج از کشور دعوت میشوند تا فرصتهای اقتصادی استان را بررسی کنند. هدف اتصال سرمایههای جهانی به فرصتهای اقتصادی داخلی و تقویت سرمایهگذاری پایدار است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان از اجرای پروژهای مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داد:این پروژه با همکاری شرکتهای دانشبنیان با هدف ارتقای کیفیت تولید محصولات کشاورزی و افزایش بهرهوری انجام میشود.
خاکی مهمترین چالشهای سرمایهگذاران را مشکلات اداری، بانکی، فرهنگی، مدیریتی و زیرساختی دانست و گفت:در سالهای اخیر تلاش شده این موانع کاهش یابد. مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی، تخفیف عوارض گمرکی، نرخ پایینتر تسهیلات ارزی و امکان واگذاری بلندمدت اراضی صنعتی در نظر گرفته شده است.
او افزود:با مصوبه هیات وزیران، اختیارات استانداران در مراکز خدمات سرمایهگذاری افزایش یافته تا تصمیمات صدور مجوزها در کوتاهترین زمان ممکن اجرا شود.
شهرستانهای ویژه سرمایهگذاری: دورود و ازنا
خاکی تأکید کرد:شهرستانهای دورود و ازنا به عنوان نقاط ویژه سرمایهگذاری معرفی شدهاند که از نظر منابع آبی، زیرساختهای صنعتی، کشاورزی، معادن و نیروی انسانی ماهر دارای مزیت رقابتی هستند.