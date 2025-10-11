باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - الکساندر دوگین استراتژیست روسی در همایش بین‌المللی خیزش در برابر خرد کشی که به صورت ویدئو کنفرانس شرکت کرد گفت: احساس من این است که خیزش فرزانگان در برابر خردکشی، موضوعی بسیار مهم و بنیادین است؛ موضوعی که برای خود من از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وقتی جنگ میان ایران و اسرائیل با حمایت ایالات متحده آغاز شد، من شخصاً بسیار داغدار و اندوهگین شدم، چرا که بسیاری از دانشمندان ایرانی در این جنگ به شهادت رسیدند. کاملاً حق دارید که این کنفرانس را به موضوع خردکشی اختصاص دهید، به این واقعیت تلخ بپردازید و به پیامد‌های ناگوار آن اشاره کنید.

او افزود: همان قدرتی که به شما حمله کرده و هنوز هم می‌کند، دختر من، داریا، را به قتل رساند؛ دختری که فیلسوف بود، عاشق حکمت و دانش، و عمیقاً به آن عشق می‌ورزید. در دنیای مدرن، مهم‌ترین عرصه‌ی نبرد، جنگ اذهان و افکار است؛ جنگی میان ایده‌ها و بینش‌ها. به همین دلیل است که این قدرت‌ها، به شکل بزدلانه، متفکران و اندیشمندان ما چه مرد و چه زن را در ایران، روسیه و سراسر جهان به قتل می‌رسانند.

استراتژیست روسی تصریح کرد: این جنگ، نه تنها علیه ایران، بلکه علیه دنیای شیعه و جهان اسلام است. اسرائیل به‌عنوان طرف مقابل، درصدد نابودی خرد، حکمت و دانش است. اتفاقی مشابه در اوکراین نیز در حال وقوع است. ما اکنون در شرایطی مشابه با آن کشور قرار داریم؛ در محافل مستبدانه و دیکتاتوری، کشور‌ها و قدرت‌هایی هستند که می‌خواهند سلطه خود را تحمیل کنند و افکار متفاوت را سرکوب نمایند، به‌گونه‌ای که مردم مجبور شوند فقط با حکمت و فلسفه آنها هم‌راستا باشند.

دوگین گفت: آنها این مسیر را با قتل فلسفه و حکمت آغاز کرده‌اند. ایران نه تنها در علوم مختلف بلکه در فلسفه و تفکر نیز صاحب نظر است. دانشمندان و فیلسوفان شما در میان برجسته‌ترین شخصیت‌های بشریت جای دارند. پس از انقلاب بزرگ جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی، تأکید ویژه‌ای بر آموزش و پرورش نسل جدیدی از فیلسوفان، متفکران و الهیات‌دانان شد و این امر به گنجینه‌ای فرهنگی و تمدنی بدل گشت.

او افزود: روسیه نیز به‌نحو مشابه، در پی بازسازی و اصلاح نظام آموزشی خود است تا هماهنگی با سنت‌ها و ارزش‌های مسیحی ارتدکس روسی برقرار کند. اما غرب از حکمت و تفکرات ما می‌هراسد، نه تنها از سلاح‌های ما، بلکه بیش از آن از اندیشه و خرد ما وحشت دارد. سلاح اصلی ما کلمات و افکار ما هستند.

استراتژیست روسی بیان کرد: این جنگ، جنگ ایده‌هاست؛ نبردی میان تاریکی و روشنایی. دشمنان ما قدرت‌های ظلمت و تاریکی‌اند که به دنبال خاموش کردن نور خرد هستند. دولت روسیه، مردم روسیه، مردم ایران و تمامی مسلمانان صادق و با ایمان جهان در یک جبهه قرار داریم. کسانی که از خردکشی و سرکوب دانش نفرت دارند، نمی‌توانند با ما گفت‌و‌گو کنند و از هیچ تلاشی برای سکوت کردن ما فروگذار نیستند.

او گفت: با کشتن دانشمندان و فلاسفه، آنها جنگ خود را آغاز کرده‌اند، اما این دانش و خرد است که آنها را به هراس انداخته است. بنابراین، ما باید متحد باشیم و این جنگ را به پیروزی برسانیم. ابزار‌های دیگری نیز در اختیار داریم تا تمرکز خود را بیش از پیش بر خرد و حکمت بگذاریم. همین خرد و حکمت است که ما را حفظ کرده و باید از آن حراست کنیم.

دوگین تاکید کرد: این جنگ، جنگی است که تا ظهور ادامه خواهد داشت؛ تا بازگشت مسیح و رجعت امام مهدی (عج)، نماد خرد کیهانی و کهکشانی. تمامی جنگ‌هایی که در طول تاریخ داشته‌ایم، برای شکوه و صیانت از خرد بوده‌اند. شهدای تمامی نبرد‌ها تنها به قدرت نور و روشنایی و خرد افزودند.