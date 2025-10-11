باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید رضا سجادی سرپرست اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای مازندران از اجرای ۲۸۷ کیلومتر عملیات روکش آسفالت و لکه گیری هندسی، محورهای اصلی و فرعی استان در شش ماه گذشته خبر داد.
او افزود: در این مدت ۱۳۳ کیلومتر عملیات روکش آسفالت تقویتی در سطح محورهای مواصلاتی شریانی، اصلی و فرعی استان، اجرای ۸ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ، و همچنین درزگیری به طول ۱۲ کیلومتر اقدام گردیده است.
سجادی گفت: به منظور تسهیل در امر تردد و افزایش ایمنی محورها اجرای عملیات لکه گیری هندسی را به طول ۱۳۴ کیلومتر در محورهای مواصلاتی استان به صورت روزانه (با استفاده از آسفالت گرم و سرد) صورت گرفته است.
او افزود: با توجه به ویژگی شاخص ترانزیت و توریستی بودن این استان روکش آسفالت محورهای شریانی و اصلی میتواند نقش مهمی را در بهبود و سرعت مبادلات اقتصادی منطقه و ایمنی کاربران جادهای ایفا نماید.