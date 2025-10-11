نماینده مجلس می‌گوید اگر ثابت شود که انتصاب رحیمی ممقانی در هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی غیرقانونی بوده، مجلس از بعد نظارتی به آن ورود می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد امیر عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتصاب آقای مهرداد رحیمی ممقانی به‌عنوان عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حکم وزیر نفت گفت: در همه دستگاه‌ها اگر کسی در سطح ملی منصوب ‌شود از دستگاه‌های نظارتی استعلام می‌شود و دستگاه‌های نظارتی همه موارد را بررسی می‌کنند.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس اظهار کرد: کسی که در سطح ملی معرفی می‌شود و اتهامی مثل محاربه و ضدنظام داشته باشد اگر منصوب شود آن انتصاب غیرقانونی خواهد بود، اما اثبات آن باید اتفاق بیفتد و بعد از آن اظهارنظر شود. 

امیر درباره اینکه اگر اثبات شود که این انتصاب غیرقانونی بوده آیا مجلس به این موضوع ورود می‌کند؟، بیان کرد: از بعد نظارتی مجلس باید ورود کند. 

برچسب ها: وزیر نفت ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی
