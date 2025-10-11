برکناری ۶ پیمانکار متخلف در پردیس طی ۲ماه گذشته

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: وزارت راه وشهرسازی هیچ تعارفی با پیمانکاران بد حساب در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ندارد و در صورتی که پیمانکاری تخلف کند برکنار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: پیمانکاران بدحساب معمولاً به دلایل مختلفی نمی‌توانند پروژه‌ها را به موقع و با کیفیت اجرا کنند. این دلایل ممکن است شامل  عدم توانایی اجرایی از جمله آنکه برخی پیمانکاران ممکن است نتوانند به دلیل کمبود منابع یا نیروی کار پروژه را به موقع انجام دهند.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل  مشکلات مالی باشد به طوری که به دلیل عدم توانایی تأمین مالی برای خرید مصالح و پرداخت دستمزد کارگران نتواند پروژه را به اتمام برساند.

او بیان کرد:  عدم تطابق با قیمت‌های روز از جمله آنکه افزایش قیمت مصالح می‌تواند باعث شود که پیمانکاران نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند.

او یاد آور شد :  در دو ماه گذشته، ۶ پیمانکار در پردیس به دلیل عدم توانایی در ادامه کار عزل شده‌اند

وی توضیح داد: ارزیابی عملکرد پیمانکاران به صورت مداوم در حال انجام است و  بررسی مستمر عملکرد پیمانکاران و تعیین اینکه آیا آن‌ها قادر به انجام تعهدات خود هستند یا خیر همواره صورت می‌گیرد.

او تاکید کرد: شناسایی پیمانکاران ضعیف و اولویت‌بندی آن‌ها برای عزل و انتخاب پیمانکاران جدید که توانایی اجرایی بالاتری دارند و می‌توانند کار را به موقع انجام دهند همواره انجام می شود.

ملکی تاکید کرد: در این پروسه، همکاری با متقاضیان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر متقاضیان به موقع سهم بانکی خود را تأمین کنند، این موضوع می‌تواند به تسریع پرداخت‌ها و ادامه پروژه‌ها کمک کند. 

وی ادامه داد: تنظیم مذاکرات با پیمانکاران جدید به طوری که اطمینان  از اینکه پیمانکاران جدید شرایط لازم برای ادامه کار را دارند وجود دارد و اطلاع‌رسانی به کارفرمایان درباره وضعیت پروژه‌ها و پیمانکاران.

وی افزود: در نهایت، مدیریت پیمانکاران بدحساب نیازمند نظارت مستمر، ارزیابی دقیق و همکاری نزدیک با متقاضیان است. با تداوم این رویکرد و جایگزینی پیمانکاران ضعیف با پیمانکاران توانمند، می‌توانید به تسریع در انجام پروژه‌ها و ارتقاء کیفیت کارها کمک کنید. همچنین، مهم است که ارتباطات خوبی با تمامی ذینفعان حفظ شود تا تمامی طرفین از وضعیت پروژه‌ها آگاهی داشته باشند.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
تعهد قطعی دولت برای ساخت مسکن حمایتی به ۸۵۰ هزار واحد رسید
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسید
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام برندگان طرح هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو تا ۷۲ ساعت آینده
آغاز فروش دو محصول سایپا از ۲۰ مهر‌ماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
تحت تأثیر قرار گرفتن بازار کریپتو از جنگ آمریکا و چین
وزیر نیرو: اقتصاد برق ما مشوق بد مصرفی شده است
تعهد قطعی دولت برای ساخت مسکن حمایتی به ۸۵۰ هزار واحد رسید
پرداخت ۵۷ میلیارد مشوق صادراتی به صادرکنندگان
بازگشت‌ آورده اولیه متقاضیان انصرافی نهضت ملی مسکن در اولویت قرار گیرد
تغییر قاعده ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس
کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری در فعالیت‌های اکتشافی
آخرین اخبار
تعهد قطعی دولت برای ساخت مسکن حمایتی به ۸۵۰ هزار واحد رسید
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری در فعالیت‌های اکتشافی
صندوق ضمانت صادرات بازوی حمایتی دولت در تجارت بین الملل است
تغییر قاعده ارائه خدمات در کارگزاری‌های بورس
پرداخت ۵۷ میلیارد مشوق صادراتی به صادرکنندگان
آغاز فروش دو محصول سایپا از ۲۰ مهر‌ماه
بازگشت‌ آورده اولیه متقاضیان انصرافی نهضت ملی مسکن در اولویت قرار گیرد
وزیر نیرو: اقتصاد برق ما مشوق بد مصرفی شده است
محصولات اساسی مشمول بیمه فراگیر هستند
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ راهکاری برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تورم
اعلام برندگان طرح هشتمین دوره فروش محصولات ایران خودرو تا ۷۲ ساعت آینده
تحت تأثیر قرار گرفتن بازار کریپتو از جنگ آمریکا و چین
انعقاد قرارداد تجاری ۲میلیارد یورویی بین ایران و روسیه
تعداد قابل توجهی ثبت سفارش خودرو انجام شده است/ نگاه درآمدی به تعرفه خودرو اشتباه است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ مهر ماه
تراز تجاری ایران در شش ماهه اول ۱۴۰۴ بهبود ۶۸ درصدی یافت
صادرات غیرنفتی ایران به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید
برنامه‌ریزی برای رسید ظرفیت‌ نیروگاه‌های خورشیدی به ۸ هزار مگاوات تا پایان سال 
۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی غیر نفتی بازنگشته است+ فیلم
ورود ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار؛ ظرفیت تجدیدپذیر‌ها از ۲۰۰۰ مگاوات عبور کرد
جزئیات تامین ارز کالا‌های اساسی اعلام شد
از افزایش ارزش معاملات تا تداوم تزریق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شد+فیلم
برکناری ۶ پیمانکار متخلف در پردیس طی ۲ماه گذشته
تمدید یک ماه بسته حمایتی صنایع
عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب غربی تهران آغاز شد
ضایعات محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد کاهش می یابد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴