برکناری ۶ پیمانکار متخلف در پردیس طی ۲ماه گذشته

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: پیمانکاران بدحساب معمولاً به دلایل مختلفی نمیتوانند پروژهها را به موقع و با کیفیت اجرا کنند. این دلایل ممکن است شامل عدم توانایی اجرایی از جمله آنکه برخی پیمانکاران ممکن است نتوانند به دلیل کمبود منابع یا نیروی کار پروژه را به موقع انجام دهند.
وی ادامه داد: همچنین به دلیل مشکلات مالی باشد به طوری که به دلیل عدم توانایی تأمین مالی برای خرید مصالح و پرداخت دستمزد کارگران نتواند پروژه را به اتمام برساند.
او بیان کرد: عدم تطابق با قیمتهای روز از جمله آنکه افزایش قیمت مصالح میتواند باعث شود که پیمانکاران نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند.
او یاد آور شد : در دو ماه گذشته، ۶ پیمانکار در پردیس به دلیل عدم توانایی در ادامه کار عزل شدهاند
وی توضیح داد: ارزیابی عملکرد پیمانکاران به صورت مداوم در حال انجام است و بررسی مستمر عملکرد پیمانکاران و تعیین اینکه آیا آنها قادر به انجام تعهدات خود هستند یا خیر همواره صورت میگیرد.
او تاکید کرد: شناسایی پیمانکاران ضعیف و اولویتبندی آنها برای عزل و انتخاب پیمانکاران جدید که توانایی اجرایی بالاتری دارند و میتوانند کار را به موقع انجام دهند همواره انجام می شود.
ملکی تاکید کرد: در این پروسه، همکاری با متقاضیان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر متقاضیان به موقع سهم بانکی خود را تأمین کنند، این موضوع میتواند به تسریع پرداختها و ادامه پروژهها کمک کند.
وی ادامه داد: تنظیم مذاکرات با پیمانکاران جدید به طوری که اطمینان از اینکه پیمانکاران جدید شرایط لازم برای ادامه کار را دارند وجود دارد و اطلاعرسانی به کارفرمایان درباره وضعیت پروژهها و پیمانکاران.
وی افزود: در نهایت، مدیریت پیمانکاران بدحساب نیازمند نظارت مستمر، ارزیابی دقیق و همکاری نزدیک با متقاضیان است. با تداوم این رویکرد و جایگزینی پیمانکاران ضعیف با پیمانکاران توانمند، میتوانید به تسریع در انجام پروژهها و ارتقاء کیفیت کارها کمک کنید. همچنین، مهم است که ارتباطات خوبی با تمامی ذینفعان حفظ شود تا تمامی طرفین از وضعیت پروژهها آگاهی داشته باشند.