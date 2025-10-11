باشگاه خبرنگاران جوان - تخریب‌های گسترده و سیستماتیکی که ارتش رژیم صهیونیستی در طول دو سال در نوار غزه انجام داده، زیرساخت‌ها را ویران کرده و شرایط بحرانی را برای ساکنان آن ایجاد کرده است. در نتیجه ۲۰۰ هزا تن مواد منجفره که بر نوار غزه فرو ریخته شد، ۹۰ درصد زیرساخت‌ها نابود شده و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به کامل غیر قابل سکونت است و ۲۰۰ هزار خان هم دچار آسیب دیدگی شده است.