باشگاه خبرنگاران جوان - تخریبهای گسترده و سیستماتیکی که ارتش رژیم صهیونیستی در طول دو سال در نوار غزه انجام داده، زیرساختها را ویران کرده و شرایط بحرانی را برای ساکنان آن ایجاد کرده است. در نتیجه ۲۰۰ هزا تن مواد منجفره که بر نوار غزه فرو ریخته شد، ۹۰ درصد زیرساختها نابود شده و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به کامل غیر قابل سکونت است و ۲۰۰ هزار خان هم دچار آسیب دیدگی شده است.
یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟
اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما
پيامبر (ص) فرمود :
او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
