نابودی ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غزه توسط اسرائیل و نبردی تازه برای زندگی + فیلم

فلسطینی‌ها در شرایطی پس از ۷۳۵ روز جنگ به خانه‌های خود باز می‌گردند که ۹۰ درصد زیرساخت‌های غزه توسط اسرائیل ویران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تخریب‌های گسترده و سیستماتیکی که ارتش رژیم صهیونیستی در طول دو سال در نوار غزه انجام داده، زیرساخت‌ها را ویران کرده و شرایط بحرانی را برای ساکنان آن ایجاد کرده است. در نتیجه ۲۰۰ هزا تن مواد منجفره که بر نوار غزه فرو ریخته شد، ۹۰ درصد زیرساخت‌ها نابود شده و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به کامل غیر قابل سکونت است و ۲۰۰ هزار خان هم دچار آسیب دیدگی شده است.

