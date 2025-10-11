نتایج جدید نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز برای سال ۲۰۲۶ منتشر شد و بر اساس آن، تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این فهرست برای نخستین‌بار سه‌رقمی شد و به ۱۰۱ دانشگاه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج جدید نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز (Times Higher Education) برای سال ۲۰۲۶ منتشر شد و بر اساس آن، تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این فهرست برای نخستین‌بار سه‌رقمی شد و به ۱۰۱ دانشگاه رسید؛ این در حالی است که این عدد در سال ۲۰۲۵ برابر با ۸۵، در سال ۲۰۲۴ برابر با ۷۵ و در سال ۲۰۲۳ تنها ۶۳ دانشگاه بود.

در رتبه‌بندی جدید تایمز، دو دانشگاه ایرانی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یعنی دانشگاه تهران و صنعتی شریف موفق شدند در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گیرند. همچنین ۱۲ دانشگاه دیگر کشور در بازه ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ جهانی جای گرفته‌اند که شامل دانشگاه‌های زیر است:

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۵۰۱–۶۰۰)

دانشگاه صنعتی شیراز (۵۰۱–۶۰۰)

دانشگاه نوشیروانی بابل (۶۰۱–۸۰۰)

دانشگاه گلستان (۶۰۱–۸۰۰)

دانشگاه صنعتی اصفهان (۶۰۱–۸۰۰)

دانشگاه تربیت مدرس (۶۰۱–۸۰۰)

دانشگاه تبریز (۶۰۱–۸۰۰)

دانشگاه فردوسی مشهد (۸۰۱–۱۰۰۰)

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (۸۰۱–۱۰۰۰)

دانشگاه شهید بهشتی (۸۰۱–۱۰۰۰)

دانشگاه شیراز (۸۰۱–۱۰۰۰)

دانشگاه ارومیه (۸۰۱–۱۰۰۰)

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به این دستاورد مهم گفت: سه‌رقمی شدن تعداد دانشگاه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز، افتخاری بزرگ برای جامعه علمی کشور است. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که دانشگاه‌های ما با محدودیت‌های مالی و تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی مواجه بوده‌اند. با این وجود، تلاش بی‌وقفه اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و مدیران دانشگاهی کشور، بار دیگر نشان داد که ظرفیت علمی ایران فراتر از مرز‌ها و محدودیت‌هاست.

پیمان صالحی افزود: رشد کمّی و کیفی دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، نتیجه سیاست‌های هدفمند وزارت علوم در تقویت مأموریت‌گرایی، ارتقای کیفیت پژوهش، توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و افزایش نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور است. این مسیر باید با حمایت ویژه و مستمر از دانشگاه‌ها و پژوهشگران ادامه یابد تا جایگاه ایران در نظام علم و فناوری جهانی بیش از پیش تثبیت شود.

رشد چشمگیر آموزش عالی ایران در تراز جهانی

داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه تایمز نشان می‌دهد که ایران در سال‌های اخیر رشد کم‌نظیری را در شاخص‌های آموزش و پژوهش تجربه کرده است. این دستاورد حاصل هم‌افزایی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و سیاست‌های حمایتی وزارت علوم در جهت ارتقای کیفیت علمی، افزایش اثرگذاری پژوهش‌ها و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است.

جایگاه ایران در منطقه و جهان

نظام رتبه‌بندی تایمز، دانشگاه‌های جهان را هر سال بر اساس پنج شاخص اصلی شامل آموزش، پژوهش، استناد‌های علمی، درآمد صنعتی و وجهه بین‌المللی ارزیابی می‌کند.

با حضور ۱۰۱ دانشگاه ایرانی در فهرست ۲۰۲۶، ایران ضمن حفظ جایگاه برتر خود در منطقه، مسیر رشد و توسعه علمی را با قدرت ادامه داده و در مسیر تحقق اهداف اسناد بالادستی در حوزه علم، فناوری و نوآوری گام‌های استواری برداشته است.

منبع: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برچسب ها: دانشگاه‌های ایران ، موسسه تایمز
خبرهای مرتبط
تبادل نظر
