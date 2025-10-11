شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از هدررفت آب به دلیل شکستگی لوله آب ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که شکستگی لوله آب در شهرستان آبادان استان خوزستان موجب هدررفت بخش غظیمی از آب این منطقه شده و موجب جاری شدن آب و سرریز شدن آن در معابر این منطقه شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام خدمت دوستان باشگاه خبرنگاران شکستگی آب شرب که الان دو روزه پیاپی در شهرستان آبادان استان خوزستان حال هدر رفت هست تماس با سامانه گرفته شد؛ اما جواب قانع کننده ندادند. متأسفانه در این برهه حساس کم آبی خواهشمند است نسبت به اطلاع رسانی این موضوع مساعدت بفرمایید تا مشکل شکستگی آب برطرف شود. لطفا رسیدگی کنید.

منبع: شهروندخبرنگار -  خوزستان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

