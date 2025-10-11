باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: دیروز حادثه‌ای مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی دوو در کیلومتر ۳ محور فرعی کوندج به چناسک به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان قزوین اعلام شد.

درگاهی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات محمدیه از جمعیت هلال‌احمر شهرستان البرز به محل اعزام شد.

وی اضافه کرد: این حادثه در مجموع ۵ مصدوم برجای گذاشت که پس از ارزیابی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، ۲ نفر از مصدومان توسط نجاتگران هلال‌احمر و ۳ نفر دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.