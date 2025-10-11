میم‌کوین ترامپ در بحبوحه اختلافات تجاری بین ایالات متحده و چین ۸۰ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق پلتفرم بایننس، میم‌کوین ترامپ در بحبوحه اختلافات تجاری بین ایالات متحده و چین ۸۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته بایننس، ساعت ۰۰:۲۰ بامداد به وقت مسکو، میم‌کوین ۸۰.۰۸ درصد کاهش یافت و به ۱.۵ دلار رسید. تا ساعت ۰۴:۰۷ بامداد به وقت مسکو، روند آن به ۵.۵۴ دلار (-۲۶.۵۳ درصد) رسید.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته بود که واشنگتن از اول نوامبر یا قبل از آن، عوارض گمرکی بر چین را ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد و کنترل صادرات را برای همه نرم‌افزار‌های حیاتی اعمال خواهد کرد.

در ۱۸ ژانویه، ترامپ ارز دیجیتال $TRUMP خود را راه‌اندازی کرد. در طول روز، حجم معاملات میم‌کوین از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفت. سپس ملانیا، همسر ترامپ، نیز سکه MELANIA خود را عرضه کرد. بلومبرگ گفت که عرضه توکن‌ها توسط ترامپ و همسرش، آسیبی به اعتبار صنعت ارز‌های دیجیتال است.

میم‌کوین‌ها یک ارز دیجیتال هستند که به عنوان یک آزمایش اجتماعی ایجاد شده‌اند. قیمت آن به محبوبیت پدیده‌ای که بر اساس آن ایجاد شده است بستگی دارد. به عنوان مثال، میم‌کوین‌هایی مانند politifi ترکیبی از کلمات political و finance در حمایت از یک سیاستمدار خاص ایجاد می‌شوند. قیمت میم‌کوین به سطح حمایت از سیاستمدار بستگی دارد. ارز‌های دیجیتال با این فرمت هیچ ارزش یا روش کاربردی ندارند و یک ابزار مالی سوداگرانه هستند.

منبع: تاس

