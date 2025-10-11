ارتش رژیم اشغالگر منتظر زنگ فرار بود + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر نضال ابو زید، تحلیلگر نظامی و استراتژیک در یک برنامه تلویزیونی گفت: اینکه ارتش اشغالگر با چنین سرعتی اقدام به خروج نیروهای سنگین و واحدهای زرهی از این مناطق غزه کرده، نشان‌دهنده آن است که تلفات نیروهای اشغالگر سنگین بود.

او افزود: اکنون نبرد رسانه‌ای جدیدی در جریان است که رژیم اشغالگر در آن تلاش می‌کند با تبلیغات رسانه‌ای وانمود کند در نوار غزه به دستاوردهایی رسیده اما در واقعیت به نظر می‌رسد ارتش اشغالگر از نظر نظامی در نوار غزه گرفتار شده بود.