ارتش رژیم اشغالگر منتظر زنگ فرار بود + فیلم

تحلیلگر نظامی و استراتژیک در خصوص عقب نشینی سریع نیروهای زرهی و خوشحالی سربازان رژیم اشغالگر صهیونیستی صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر نضال ابو زید، تحلیلگر نظامی و استراتژیک در یک برنامه تلویزیونی گفت: اینکه ارتش اشغالگر با چنین سرعتی اقدام به خروج نیروهای سنگین و واحدهای زرهی از این مناطق غزه کرده، نشان‌دهنده آن است که تلفات نیروهای اشغالگر سنگین بود.

او افزود: اکنون نبرد رسانه‌ای جدیدی در جریان است که رژیم اشغالگر در آن تلاش می‌کند با تبلیغات رسانه‌ای وانمود کند در نوار غزه به دستاوردهایی رسیده اما در واقعیت به نظر می‌رسد ارتش اشغالگر از نظر نظامی در نوار غزه گرفتار شده بود.

 

Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
بد جور هم گرفتار شده بود او غیر نطامی شهید میکرد حماس نظامی صهیون به درک واصل میکرد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
گرفتاری اسرائیل بخاطر اسرا بود بعد آزادیشون حتما حمله میکنه و سنگین ..
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
چندین دلیل برای خوشحالی سربازان اشغالگر
ترس از کشته شدن
فرار انها و خودکشی و از بیماری روح و روان در رنج ایند
بعد هم متعاق به سرزمین فلیسطین نیستند
از تمام کشورها امدند .عرق ملی ندارند
چند دستگی در سیاست مداران و تنفر از همدیگر
۰
۷
پاسخ دادن