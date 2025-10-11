ارتش رژیم اشغالگر منتظر زنگ فرار بود + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر نضال ابو زید، تحلیلگر نظامی و استراتژیک در یک برنامه تلویزیونی گفت: اینکه ارتش اشغالگر با چنین سرعتی اقدام به خروج نیروهای سنگین و واحدهای زرهی از این مناطق غزه کرده، نشاندهنده آن است که تلفات نیروهای اشغالگر سنگین بود.
او افزود: اکنون نبرد رسانهای جدیدی در جریان است که رژیم اشغالگر در آن تلاش میکند با تبلیغات رسانهای وانمود کند در نوار غزه به دستاوردهایی رسیده اما در واقعیت به نظر میرسد ارتش اشغالگر از نظر نظامی در نوار غزه گرفتار شده بود.
یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟
اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما
پيامبر (ص) فرمود :
او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
ترس از کشته شدن
فرار انها و خودکشی و از بیماری روح و روان در رنج ایند
بعد هم متعاق به سرزمین فلیسطین نیستند
از تمام کشورها امدند .عرق ملی ندارند
چند دستگی در سیاست مداران و تنفر از همدیگر