رئیس‌جمهور گفت: می‌توان تمام قرارداد‌های منعقد شده برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را در عرض یک سال به مرحله اجرا و افتتاح رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در مراسم افتتاح ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۴۵۰ مگاوات برق خورشیدی، بر ضرورت تسریع در ساخت این نیروگاه‌ها تأکید و اظهار کرد: دولت آماده برطرف کردن هر مانعی در برابر تسریع ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و رفع ناترازی برق در کشور و تسهیل بستر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید به گونه‌ای پیش برویم که در تابستان سال آینده هیچ کارخانه‌ای با کمبود برق مواجه نشود و این در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.

پزشکیان به اهمیت انرژی در زندگی امروز بشر اشاره کرد و گفت: بخش‌های تولید و سایر اجزای زندگی در شرایط امروز به انرژی وابسته هستند و ضرورت دارد که تمام پروژه‌های مرتبط با افزایش تولید انرژی، از جمله ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را با سرعت پیش ببریم. استانداران مجوز‌های صادر شده بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه را با دقت پیگیری و در صورتی که مانع و مشکلی در مسیر بود، هر چه زودتر برطرف کنند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه می‌توان تمام قرارداد‌های منعقد شده برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را در عرض یک سال به مرحله اجرا و افتتاح رساند، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که از سوی وزارت نیرو منتشر شده است، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر اینکه می‌تواند مشکل کمبود برق در کشور را برطرف کند، قدم بسیار بزرگی در حفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود؛ چرا که میزان تولید گاز‌های گلخانه‌ای را در کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و این اهمیت توجه به ساخت نیروگاه خورشیدی را مضاعف می‌سازد.

پزشکیان بر تمرکز بیشتر برای ساخت نیروگاه خورشیدی در جنوب کشور تأکید و اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی گسترده دولت برای توسعه در سواحل جنوبی و نیاز به احداث آب شیرین در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در این مناطق اهمیت بیشتری دارد و به توسعه این مناطق کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود در واکنش به سخنان یکی از استانداران مبنی بر وجود موانعی در مسیر ترخیص پنل‌های خورشیدی در گمرک تأکید کرد: بر اساس مصوبه‌ای که سران قوا داشته‌اند هیچ پنل خورشیدی نباید در گمرک بماند و در صورتی که با چنین مسئله‌ای مواجه هستید، فورا اطلاع دهید که مشکل را حل کنیم.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، علی‌آبادی وزیر نیرو در توضیح افتتاح‌های امروز اظهار کرد: امروز ۲۵۰ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی به ارزش ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود و عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه هم آغاز خواهد شد.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: با افتتاح‌های امروز مجموع برق تولیدی توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور به ۲ هزار و ۵۵۰ مگاوات خواهد رسید که برق مصرفی ماهیانه ۱۴۵ هزار خانواده ایرانی را تأمین خواهد کرد.

در این مراسم استانداران چند استان کشور نیز به صورت ویدیوکنفرانس به ارائه توضیحاتی درباره فرآیند ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های تحت مدیریت خود پرداختند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، نیروگاه‌های خورشیدی
خبرهای مرتبط
ادامه پیگیری‌های رئیس جمهور برای سامان‌دهی ناترازی‌ها
پیام رئیس‌جمهور برای تجلیل از موکب‌داران اربعین ۱۴۰۴
واکنش پزشکیان به درخواست خبرنگاران برای برگزاری نشست خبری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Japan
ای خدا به کجا پناه بیاورم و به چه کسی بگوییم
۱۹:۵۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
مافیا ترین گمرک متعلق به ایران است
از من کارگر برای وارد کردن یک دریل مته معمولی تکرار می کنم یک عدد دریل مته معمولی گمرکی گرفته‌اند
ولی برای وارد کردن هزارها آیفون گمرکی و مالیات نگرفته اند حتی ارز دولتی در یافت کردند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از ما میخوای پنلهای خورشیدی از گمرگ آزاد بکنیم دولت توست بگو چرا نگه داشتی اگر گوش بحرفت نداده اند ما درخدمتیم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
بفرمایید وارد کننده ش کیه هم از نظر امنیتی و هم از نظر سیاسی و اقتصادی مهمه که مردم بدانند پشت ماجرا کیا هستن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
بابا این پنلهای اسباب بازی خورشیدی جوابگو نیست به فکر نیروگاه هسته‌ای باشید نه جیب واردکننده‌گان پنل خورشیدی را پر پول کنید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
وارد کنید و پول بریزید توی جیب فلان دوستتون. برید خودتون بسازید. کشور رو کردید مثل آبکش و هر دفعه دارید یک جای اون رو سوراخ میکنید.
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سلام
۱۴:۰۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
نان و سود سرمایه داران ماندن پنل ها در گمرک هستش جناب رییس وگرنه نه قاچاقه نه با جان مردم کاری داره نه استاندارد نیاز داره و نه اصلا نیازه که وارد به

همین را داخلی ها بهترش را می سازن

شما جلوی رانت را بگیر و سرمایه داری را بقیه حله
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
احسنت
۲
۱
پاسخ دادن
عراقچی: موضع ایران درباره پیمان ابراهیم مشخص است/ مذاکره با آمریکا بر مبنای عقلانیت قابل بررسی خواهد بود
پیام تبریک عارف در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران
احمدنیا: دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد
قالیباف: بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم نشاند
پذیرش آتش‌بس نشانه شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت است
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
پیام تبریک وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نروژ
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
آخرین اخبار
احمدنیا: دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد
عراقچی: موضع ایران درباره پیمان ابراهیم مشخص است/ مذاکره با آمریکا بر مبنای عقلانیت قابل بررسی خواهد بود
قالیباف: بازوان پرتوان قهرمانان وزنه‌برداری، بذر امید به آینده را در دل مردم نشاند
پیام تبریک وزیر امور خارجه در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نروژ
پذیرش آتش‌بس نشانه شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت است
پیام تبریک عارف در پی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران
دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی
تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور
تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری
نه اقدام نظامی، نه اسنپ‌بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، ایران را از پیگیری منافع خود بازنمی‌دارد
بررسی «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳
مهاجرانی: دولت در تلاش است تا جنگ را از ایران دور کند
پزشکیان: پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند
مجلس از بعد نظارتی به انتصاب رحیمی ممقانی در وزارت نفت ورود می‌کند
پیگیری انتصاب رحیمی ممقانی از وزیر نفت در قالب سوال و استیضاح
وزیر امور خارجه یکشنبه در کمیسیون اصل نود مجلس حضور می‌یابد
نظام آموزشی به‌دلیل کم‌توجهی به دانش‌آموز، معلم و مدیریت دچار آسیب شده است
واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی به دولت تجربه موفقی نبود