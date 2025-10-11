باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ضمن اعلام آمادگی این شرکت برای حضور در نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» به عنوان بزرگ‌ترین رویداد اقتصادی سرمایه‌گذاری استان، از رونمایی از ۳۰ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت در این نمایشگاه خبر داد.

او از ارائه توانمندی‌های فناورانه و فرصت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در پاویون شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: این نمایشگاه از فردا در شیراز آغاز به کار خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با برپایی پاویون اختصاصی با رویکرد فن بازار منطقه‌ای، مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی، سرمایه‌گذاری و فناورانه را با هدف جذب سرمایه، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، و معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان تدارک دیده است.

برنهاد تصریح کرد: در این پاویون از ۳۰ طرح تیپ سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت رونمایی می‌شود؛ طرح‌هایی که بر اساس ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان فارس تدوین شده و دارای طرح‌های توجیهی آماده ارائه به متقاضیان و سرمایه‌گذاران است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به حمایت یارانه‌ای شرکت از واحد‌های صنعتی برای حضور در نمایشگاه گفت: با هدف تقویت مشارکت واحدها، شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تا سقف ۵۰ درصد از هزینه‌های حضور و اجاره غرفه را در قالب یارانه به واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی پرداخت می‌کند تا دغدغه مالی مانعی برای حضور آنان در این رویداد نباشد.

برنهاد تصریح کرد: این پاویون علاوه بر معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، بستری برای ارائه توانمندی فناورانه واحد‌های صنعتی، فناورانه و دانش‌بنیان مستقر در شهرک‌های صنعتی استان نیز خواهد بود تا دستاورد‌ها و فناوری‌های بومی در معرض دید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

او ادامه داد: همزمان با برگزاری رویداد اقتصادی سرمایه‌گذاری، رویداد فناورانه ارتباط با صنعت و رویداد دانش‌بنیان با حضور مدیران صنعتی، دانشگاهی و شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری برگزار خواهد شد و کارگاه آموزشی توسعه صادرات به چین نیز برگزار می‌شود تا فعالان صنعتی با فرصت‌های بازار بین‌المللی آشنا شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین با دعوت از صنعتگران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از سایر استان‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی دیگر استان‌ها نیز دعوت کرده و برخی از صنعتگران در قالب تور‌های نمایشگاهی به شیراز اعزام خواهند شد تا این رویداد به محفلی ملی برای تبادل تجربه و توسعه همکاری‌های صنعتی تبدیل شود.

برنهاد در پایان یادآور شد: حضور شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در رویداد اقتصادی سرمایه‌گذاری شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی مغتنم برای جذب سرمایه، توسعه صادرات، انتقال فناوری و معرفی ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه استان فارس خواهد بود.

نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار می‌شود.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس