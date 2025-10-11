مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: شهرک‌های صنعتی فارس با ۳۰ طرح آماده، در «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» میزبان سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ضمن اعلام آمادگی این شرکت برای حضور در نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» به عنوان بزرگ‌ترین رویداد اقتصادی سرمایه‌گذاری استان، از رونمایی از ۳۰ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت در این نمایشگاه خبر داد.

او از ارائه توانمندی‌های فناورانه و فرصت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در پاویون شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در شیراز اکسپو ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: این نمایشگاه از فردا در شیراز آغاز به کار خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با برپایی پاویون اختصاصی با رویکرد فن بازار منطقه‌ای، مجموعه‌ای از برنامه‌های تخصصی، سرمایه‌گذاری و فناورانه را با هدف جذب سرمایه، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، و معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان تدارک دیده است.

برنهاد تصریح کرد: در این پاویون از ۳۰ طرح تیپ سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت رونمایی می‌شود؛ طرح‌هایی که بر اساس ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان فارس تدوین شده و دارای طرح‌های توجیهی آماده ارائه به متقاضیان و سرمایه‌گذاران است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به حمایت یارانه‌ای شرکت از واحد‌های صنعتی برای حضور در نمایشگاه گفت: با هدف تقویت مشارکت واحدها، شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تا سقف ۵۰ درصد از هزینه‌های حضور و اجاره غرفه را در قالب یارانه به واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی پرداخت می‌کند تا دغدغه مالی مانعی برای حضور آنان در این رویداد نباشد.

برنهاد تصریح کرد: این پاویون علاوه بر معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، بستری برای ارائه توانمندی فناورانه واحد‌های صنعتی، فناورانه و دانش‌بنیان مستقر در شهرک‌های صنعتی استان نیز خواهد بود تا دستاورد‌ها و فناوری‌های بومی در معرض دید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

او ادامه داد: همزمان با برگزاری رویداد اقتصادی سرمایه‌گذاری، رویداد فناورانه ارتباط با صنعت و رویداد دانش‌بنیان با حضور مدیران صنعتی، دانشگاهی و شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری برگزار خواهد شد و کارگاه آموزشی توسعه صادرات به چین نیز برگزار می‌شود تا فعالان صنعتی با فرصت‌های بازار بین‌المللی آشنا شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین با دعوت از صنعتگران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از سایر استان‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی دیگر استان‌ها نیز دعوت کرده و برخی از صنعتگران در قالب تور‌های نمایشگاهی به شیراز اعزام خواهند شد تا این رویداد به محفلی ملی برای تبادل تجربه و توسعه همکاری‌های صنعتی تبدیل شود.

برنهاد در پایان یادآور شد: حضور شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در رویداد اقتصادی سرمایه‌گذاری شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی مغتنم برای جذب سرمایه، توسعه صادرات، انتقال فناوری و معرفی ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه استان فارس خواهد بود.

نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار می‌شود.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس

برچسب ها: شهرک‌های صنعتی فارس ، سرمایه‌گذاری ، اکسپو ، شیراز
خبرهای مرتبط
شیراز میزبان رویداد بزرگ اقتصادی نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۵ شد
شهرک‌های صنعتی فارس در مسیر تحقق شعار سال/ ۳۰۳ پرونده سرمایه‌گذاری تعیین تکلیف شد
پیشرفت چشمگیر پروژه تفریحی پارک آبی بزرگ شیراز؛ افتتاح فاز اول تا پایان سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم
دستگیری عاملان درگیری در مجاورت یکی از تفرجگاه‌های فسا
ثبت رسمی رویداد فرهنگی «گل غلتان نوزاد» در تقویم رویداد‌های گردشگری
پوشش ارتباطی در آزادراه شیراز-اصفهان در دستور کار قرار دارد
کاهش ۱۸ درصدی تلفات تصادفات/ بیش از ۲۷ هزار مصدوم به مراکز درمانی فارس منتقل شدند
روایت تصویری و مکتوب از شاعر پرآوازه ایران در آرشیو ملی + فیلم
هوش مصنوعی در خدمت حافظ/ پیوند فناوری و میراث ادبی ایران
مشاجره زن و شوهر به قتل همسر انجامید
آغاز پایلوت تعاونی‌های دانشگاهی در فارس/ پیوند دانش، اشتغال و عدالت اقتصادی
درخواست ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان/ اتصال به اینترنت نسل پنجم
آخرین اخبار
کاهش ۱۸ درصدی تلفات تصادفات/ بیش از ۲۷ هزار مصدوم به مراکز درمانی فارس منتقل شدند
پوشش ارتباطی در آزادراه شیراز-اصفهان در دستور کار قرار دارد
آغاز پایلوت تعاونی‌های دانشگاهی در فارس/ پیوند دانش، اشتغال و عدالت اقتصادی
درخواست ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان/ اتصال به اینترنت نسل پنجم
حافظ؛ شاعر زمانه‌ها و مرزهای گشوده
هوش مصنوعی در خدمت حافظ/ پیوند فناوری و میراث ادبی ایران
میراث معنویِ حافظ، پلی مستحکم برای گفت‌و‌گو‌های فرهنگی میان ملت‌ها است
اجرای طرح ملی هوشمندسازی انرژی با هدف کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف آغاز شد
دستگیری عاملان درگیری در مجاورت یکی از تفرجگاه‌های فسا
ثبت رسمی رویداد فرهنگی «گل غلتان نوزاد» در تقویم رویداد‌های گردشگری
روایت تصویری و مکتوب از شاعر پرآوازه ایران در آرشیو ملی + فیلم
هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم
مشاجره زن و شوهر به قتل همسر انجامید
اینترنت باکیفیت، اکسیژن کسب‌وکارهاست
نگرانی از وضعیت ذخایر آبی فارس/حجم آب مفید سدهای استان به ۱۵ درصد رسید
گسترده‌ترین رویداد سرمایه‌گذاری فارس با محوریت فناوری
نخستین هیات تجاری خارجی برای بازدید از نمایشگاه اکسپو وارد شیراز شد
شیراز ظرفیت تبدیل شدن به هاب بزرگ تبادل داده داخلی و بین‌المللی را دارد
۴۵۵ پروژه ارتباطی در فارس با اعتبار ۴۲ هزار میلیارد ریال افتتاح شد
آغاز رویداد ایران جان در سرزمین دین حماسه و هنر
اتصال دبیرستان شبانه‌روزی عشایری شهید به شبکه پرسرعت فیبرنوری
فارس میزبان اعضای کمیسیون انرژی مجلس
تولید ۲۶۰۰ تن گوشت سفید در فیروزآباد
تورم و معیشت؛ چالش جدی مردم و مسئولان در فارس