بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم تفسیر قوانین به نفع مردم اعلام کرد که پارسال ۲ هزار و ۱۹۹ عنوان فساد و شکایت در سامانه ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - رحیمی بازرس کل قضایی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: امروز سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؛ نظارت بر اجرای قوانین یکی از وظایف قوه قضائیه است و سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۶۰ به همین منظور تشکیل شد.

او افزود: سازمان بازرسی دو وظیفه اصلی بر عهده دارد. یکی نظارت بر اجرای صحیح ضوابط قانونی و دیگری نظارت بر حسن انجام امور در تمام دستگاه‌های اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی و قضایی استان است.

رحیمی بیان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان بیشترین ارتباط را با مردم دارند و به همین دلیل تحت نظارت دقیق قرار دارند؛ شهرداری‌ها که اعتبارات مستقیم از محل شهرسازی و عوارض دارند و در مقاطعی نیز از کمک‌های دولتی برخوردار می‌شوند، چگونگی هزینه‌کردشان به صورت کامل توسط سازمان، بازرسی می‌شود.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع برای امکان انجام وظایف دستگاه‌ها، مسئله اعتبارات است؛ چه اعتباراتی که خود دستگاه‌ها دارند و چه تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم پرداخت می‌کنند. انتظار سازمان بازرسی این است که جابجایی اعتبارات رخ ندهد و هزینه‌کرد‌ها به شکل صحیح و مطابق با سرفصل‌های مصوب انجام شود.

او عنوان کرد: در این راستا، چگونگی پرداخت تسهیلات بانک‌ها به طرح‌های کلیدی نظیر مسکن، ازدواج، و اشتغال رصد می‌شود تا از کم‌کاری در پرداخت تسهیلات جلوگیری شود.

رحیمی تصریح کرد: همچنین، اختصاص حداکثری اعتبارات ملی به استان و جذب و نگهداشت کامل این اعتبارات اهمیت فراوانی دارد و اگر مدیری اهتمام لازم را نداشته باشد، تذکر‌های لازم داده شده و پیگیری جدی به عمل می‌آید.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی اظهار کرد: پارسال ۳۵ برنامه بازرسی در قالب برنامه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی، قضایی، تولیدی، فرهنگی و اجتماعی انجام شد؛ ۶۲ بازرسی موردی حسب یافته‌های همکاران صورت گرفت؛ یک بازرسی فوق‌العاده انجام شد؛ ۲۴۴ هشدار کتبی و رسمی به دستگاه‌ها برای اصلاح جریانات اداری‌شان صادر و ۵۳۳ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌ها ارائه شد.

او گفت: نتیجه رسیدگی به پرونده‌ها، معرفی ۹ متهم پرونده‌های کیفری و ۵۶ نفر متهم پرونده‌های تخلفاتی بود.

رحیمی افزود: سازمان بازرسی تأکید دارد که هرگونه تفسیر، تصمیم و اعمال قوانین باید به نفع مردم باشد؛ پارسال ۲ هزار و ۱۹۹ عنوان فساد و شکایات برای استان در سامانه‌های مربوطه به ثبت رسید و مورد رسیدگی قرار گرفت.

بازرس کل قضایی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین، به مدیران هشدار داده می‌شود که از بی‌توجهی، سهل‌انگاری و غرض‌ورزی که منجر به خطا شود، خودداری کنند؛ در غیر این صورت مراتب تعقیب قضایی صورت خواهد گرفت.

او در پایان افزود: شهروندان می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه هوشمند و تلفنی ۱۳۶.ir ثبت و پیگیری کنند.

