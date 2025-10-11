باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی با اعلام تازهترین مصوبات و اقدامات دولت برای ارائه خدمات به مردم، اظهار کرد: یکی از تلاشهای دولت که در طول این مدت هم بهشدت در این زمینه فعال بوده آن است که تاجایی که میتواند با پیشبرد دیپلماسی که وظیفه ذاتی وزارت خارجه است جنگ را از ایران دور کند.
وی افزود: در تمام این سالها نیز این نگرش وجود داشته است؛ بنابراین دولت دور کردن جنگ از کشور را با تمام توان دنبال میکند. در عینحال هر کدام از وزارتخانهها باید کار خود را به درستی انجام دهند.
مهاجرانی با یادآوری تاکید رئیسجمهوری بر اجرای عدالت، افزود: این عدالت چهار رکن اساسی دارد. نخست معیشت مردم است با این توضیح که همه مردم باید حق برخورداری از مواد غذایی مکفی را داشته باشند. خط فقر متاسفانه گسترش پیدا کرده و واقعیتی است که نباید انکار کنیم. هر زمان از واقعیت شفاف و صریح با مردم صحبت میکنیم حتماً پذیرشها بهتر میشود.
سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت به شدت تاکید و تلاش میکند معیشت مردم بهویژه دهکهای پایین که با تلاطمهای اقتصادی آسیب بیشتری میبینند دستخوش آسیب نشود و مردم دچار مشکلی نباشند. امیدواریم در طول این مسیر شاهد تربیت فرزندانی باشیم که در دوران کودکی بهدرستی تغذیه کردند.
وی گفت: طرح یسنا که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دنبال میکند در همین مسیر است که کمک کند مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال از تغذیه کافی برخوردار باشند.
منبع: ایسنا