سخنگوی دولت گفت: دولت دور کردن جنگ از کشور را با تمام توان و از مجاری دیپلماسی دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی با اعلام تازه‌ترین مصوبات و اقدامات دولت برای ارائه خدمات به مردم، اظهار کرد: یکی از تلاش‌های دولت که در طول این مدت هم به‌شدت در این زمینه فعال بوده آن است که تاجایی که می‌تواند با پیشبرد دیپلماسی که وظیفه ذاتی وزارت خارجه است جنگ را از ایران دور کند.

وی افزود: در تمام این سال‌ها نیز این نگرش وجود داشته است؛ بنابراین دولت دور کردن جنگ از کشور را با تمام توان دنبال می‌کند. در عین‌حال هر کدام از وزارتخانه‌ها باید کار خود را به درستی انجام دهند.

مهاجرانی با یادآوری تاکید رئیس‌جمهوری بر اجرای عدالت، افزود: این عدالت چهار رکن اساسی دارد. نخست معیشت مردم است با این توضیح که همه مردم باید حق برخورداری از مواد غذایی مکفی را داشته باشند. خط فقر متاسفانه گسترش پیدا کرده و واقعیتی است که نباید انکار کنیم. هر زمان از واقعیت شفاف و صریح با مردم صحبت می‌کنیم حتماً پذیرش‌ها بهتر می‌شود.

سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت به شدت تاکید و تلاش می‌کند معیشت مردم به‌ویژه دهک‌های پایین که با تلاطم‌های اقتصادی آسیب بیشتری می‌بینند دستخوش آسیب نشود و مردم دچار مشکلی نباشند. امیدواریم در طول این مسیر شاهد تربیت فرزندانی باشیم که در دوران کودکی به‌درستی تغذیه کردند.

وی گفت: طرح یسنا که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌کند در همین مسیر است که کمک کند مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال از تغذیه کافی برخوردار باشند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
مگه جنگ نزدیکه ؟؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اشتباه دولت در همین جاست خیال میکند با مذاکره میتواند سایه جنگ را دور بکند سایه جنگ با قدرت ازایران دور میشود مذاکرات شما اشتباه است باید بفکر مقابله با اسنب بک باشید باید اتحادهای منطقه ای را تقویت بکنید باید باهم پیمانان روابط عمیق داشته باشیم بعداز آمدن از آمریکا عراقچی راهی چین روسیه وعند میشد تا نظر آنها در مقابل اسنب بک همفکری بکند والا بنشیند منتظر ویتگاف باشد کی دستور مذاکره میدهد کاری پیش نمی رود غرب میخواهد هم اسنب بک اجرا بشود وهم معطل مذاکرات بماند بی نهایت ادامه داشته باشد با خانه نشینی عراقچی هیچ بدست نمی آید
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
عجب!!! صحبت و ادعاهای های تکراری، ان شا الله نتیجه تکراری نباشه!!!!! یادمون نرفته مذاکره رو مذاکره خسارت بار با همین توجیه و متاسفانه حمله نظامی و جنگ حین همین مذاکرات کذابی!!!
ما« ماهی» هستیم خانم سخنگو و دولت مسئول بخش اجرایی کشور یا شما؟!!!!
هنوز ۴ ماه نگذشته ها...
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
ما از جنگ نمی‌ترسیم ترس ما از فقر و بی ایمانی است خانم سخن گو
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
سخنگوی کشورهای دیگه چه قاطع وکشور ما یک شوباز
۰
۸
پاسخ دادن
