فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری قاتل یک تبعه خارجی در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل در محدوده روستای زمان‌آباد خاورشهر، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مافی امروز -شنبه ۱۹ مهرماه- اظهار کرد: با اعلام وقوع درگیری منجر به قتل، مأموران بلافاصله در محل حاضر شدند، اما پیش از رسیدن پلیس، متهم از صحنه متواری شده بود.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد مقتول بر اثر اصابت سنگ به سرش در جریان درگیری جان خود را از دست داده و تلاش‌های کادر درمان نیز به دلیل شدت جراحات بی‌نتیجه مانده است.

به گفته سرهنگ مافی، با تشکیل پرونده قتل در کلانتری ۱۷۳ امین‌آباد، مأموران با اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق شدند مخفیگاه قاتل را شناسایی و در کمتر از ۲۴ ساعت او را دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: متهم در بازجویی‌ها به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلاف مالی با مقتول عنوان کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ری عنوان کرد: قاتل و مقتول هر ۲ تبعه خارجی بودند و پرونده برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال شد.

منبع: پلیس

