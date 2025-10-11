رئیس دیوان عالی کشور، بر لزوم صیانت از حقوق عامه به ویژه در حوزه زمین خواری، مقابله با تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری روز شنبه در دیدار با رئیس سازمان امور اراضی کشور، مأموریت‌های این سازمان را خطیر و با اهمیت ارزیابی دانست و بر حفظ اراضی کشاورزی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های موجود به منظور رفع اختلاف و حل و فصل مشکلات مالکیتی زمین بین کشاورزان تأکید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: دعاوی مربوط به حد و حدود زمین کشاورزی یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت املاک زراعی است. با توجه به اهمیت زمین‌های کشاورزی در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر معیشت کشاورزان، رسیدگی به این نوع دعاوی نیازمند دقت و دانش حقوقی تخصصی است.

وی با اشاره به اهمیت مبارزه با زمین‌خواری در جهت صیانت از حقوق بیت‌المال و نقش سازمان امور اراضی در انجام اقدامات پیشگیرانه، اضافه کرد: زمین‌خواری یکی از مسائل جدی است که علاوه بر آسیب به منابع ملی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را نیز همراه دارد و برای مبارزه با این مهم، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط با اراضی ملی و محیط زیست لازم و ضروری است.

براساس این گزارش، در این دیدار پیرامون مسائل و مشکلات پرونده‌های حقوقی حوزه زمین، صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات اراضی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی اراضی اختلافی بحث و بررسی صورت گرفت و داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های حوزه امور اراضی به‌ویژه کشت موقت و اراضی موات، چالش‌ها و مشکلات بخش را با رئیس دیوان عالی کشور در میان گذاشت و ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضا خواستار ادامه همکاری و تسریع در رسیدگی و حل و فصل پرونده‌ها در این زمینه شد.

منبع: دیوان عالی کشور