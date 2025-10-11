کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: بازار امروز با سرسبزی آغاز به کار کرد و پس از روز منفی چهارشنبه، به نوعی تحرک مثبتی را از خود نشان داد. تحلیلهای آماری نشان میدهد که بازار به سمت تعادل و روند مثبت حرکت کرده است.
غفوری افزود: اگر بخواهیم از منظر آماری وضعیت بازار را بررسی کنیم، باید به ارزش معاملات اشاره کنیم که در سطح بسیار خوبی قرار دارد. چند وقت پیش درباره این موضوع صحبت کردیم که ارزش معاملات باید به بالای ده هزار میلیارد تومان برسد که این نشانههای مثبتی برای بازار محسوب میشود. امروز، ارزش معاملات خرد در بازار به حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید و در نهایت ۵۰۸ میلیارد تومان ورودی حقیقیها به بازار ثبت شد.
وی ادامه داد: تقریباً ۸۰ درصد بازار در محدوده مثبت و ۲۰ درصد در بازه منفی معامله شدند. تعداد نمادهای مثبت و منفی نیز به این صورت بود که حدود ۶۵ نماد در بازه مثبت و تنها ۱۹۱ نماد در بازه منفی معامله شدند. بیشترین ورود نقدینگی به صنعت پالایشی و بیشترین خروج نقدینگی به صندوقهای طلا و صندوقهای درآمد ثابت تعلق داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اقتصاد جهانی گفت: دیروز بیانیههایی از اقتصاد آمریکا مبنی بر اعمال تعرفهها بر روی اقتصاد چین منتشر شد که باعث آشفتگی در بازارهای جهانی شد. با این حال، با کاهش نرخ اسکناس آمریکایی در بازار غیررسمی و افت قیمت انس جهانی، شاهد وضعیت منفی در صندوقهای طلا بودیم.
غفوری همچنین به چشمانداز کوتاهمدت بازار اشاره کرد و افزود: ما یک سطح مقاومتی در سه میلیون واحد برای بازار داریم. اگر اخبار مثبتی در خصوص انتقال ارز صادراتی شرکتها به بازار دوم به گوش برسد، این اتفاق میتواند تحولی مثبت برای بازار به همراه داشته باشد. سیاست تثبیت بانک مرکزی نیز موجب ایجاد یک فاصله بیسابقه بین نرخ دلار توافقی و غیررسمی شده که میتواند نکتهای بنیادین منفی برای بازار سرمایه باشد.
او در پایان خاطرنشان کرد: موتور محرک بازار برای عبور از محدوده سه میلیون واحد، نیاز به بازنگری در نرخ دلار صادراتی شرکتها و در کل نرخ دلار بازار سرمایه دارد. با نبود ریسک سیاسی و تمرکز بر تحلیلهای خود بازار، میتوان انتظار داشت که بازار سرمایه به ارقام بالاتر از سه میلیون واحد دست یابد.