نخستین هیات تجاری خارجی برای بازدید از نمایشگاه اکسپو وارد شیراز شد

نخستین هیات تجاری خارجی شرکت کننده در رویداد نمایشگاهی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ متشکل از فعالان اقتصادی و تجاری از کشور عمان شنبه وارد فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز شد و مورد استقبال مدیران نمایشگاه بین‌المللی فارس قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن نهاوندی اظهار کرد: هیات‌های تجاری و فعالان اقتصادی از هشت کشور قطر، عمان، کویت، عراق، عربستان، امارات متحده عربی، یمن و افغانستان برای بازدید از این رویداد به شیراز سفر می‌کنند و طی چهار روز برگزاری نمایشگاه، از توانمندی‌های صادراتی استان فارس در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و سایر بخش‌ها بازدید خواهند کرد.

او خاطرنشان کرد: بیش از ۲۲۰ هیات تجاری و فعال اقتصادی از کشور‌های همسایه و حاشیه خلیج فارس طی چهار روز از رویداد شیراز اکسپو بازدید خواهند کرد؛ این حضور نشان‌دهنده اهمیت و توانمندی‌های اقتصادی استان فارس در توسعه روابط تجاری است و آغاز فصل جدیدی از تعاملات اقتصادی کشور‌های همسایه با استان فارس به‌شمار می‌رود.

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با هدف معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران و استان فارس به کشور‌های همسایه و حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد.

منبع: نمایشگاه بین المللی فارس

