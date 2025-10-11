باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از دستاندرکاران جشنواره مردمی فیلم عمار با حضور در منزل خانواده مهدیه اسفندیاری، مترجم و فعال فرهنگی بازداشتشده در فرانسه، نگرانی خود را نسبت به روند بازداشت وی و نحوه پوشش خبری آن توسط رسانههای غربی اعلام کردند.
این دیدار با حضور اسماعیل هاشمآبادی، قائممقام مؤسسه فرهنگی هنری مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، مرضیه هاشمی، دبیر شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار و محمدحسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره برگزار شد.
مهدیه اسفندیاری در اسفندماه سال گذشته در فرانسه بازداشت شده و با وجود گذشت چندین ماه، همچنان در بازداشت موقت بهسر میبرد. در حالی که اتهام مشخص و اثباتشدهای علیه او مطرح نشده، فرآیند قضایی با کندی و ابهام روبهرو است.
خانواده مهدیه اسفندیاری در این دیدار بیان کردند که مهدیه اسفندیاری هیچ اقدامی خلاف قانون فرانسه انجام نداده است. فعالیتهای وی شامل برنامهها و تعاملات فرهنگی با داخل ایران بوده که ماهیتی تبلیغی و آموزشی داشته و همکاری او به عنوان مترجم کاملاً مطابق با مقررات انجام شده است. بسیاری از مطالب منتشرشده صرفاً ترجمه و بازنشر اخبار بوده است. او همزمان با تحصیل، در برخی برنامههای تبلیغی و آموزشی نیز فعالیت داشت.
(به روایت خانواده) بازداشت اسفندیاری با روایتهای متناقضی از سوی رسانههای غربی همراه بوده است. این رسانهها تلاش کردهاند با جهتدهی افکار عمومی، واقعیت ماجرا را تحریف کرده و فعالیتهای کاملاً فرهنگی و اطلاعرسانی او را به شکل نادرستی بازتاب دهند.
همچنین خانواده وی اظهار داشتند که مهدیه فردی فعال بوده، اما تمایل به شناخته شدن و معطوف شدن توجهات به خودش را نداشته و تأکید داشته که تنها درباره مسائل مربوط به فلسطین اطلاعرسانی شود.
محمدحسین صبوری نیز با اشاره به تأثیرگذاری فعالیتهای مهدیه اسفندیاری بیان کرد که دستگیری مهدیه اسفندیاری نشاندهنده اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی او و تیم همراهش بوده که حتی موجب نگرانی دولتهای غربی شده است.
مرضیه هاشمی نیز به فضای سیاسی و اجتماعی حساس کنونی اشاره و تأکید کرد که اقدامات مختلفی علیه دولتها در غرب انجام میشود که این شرایط به اوج خود رسیده و موجب نگرانی آنها شده است. حتی برخی استادان دانشگاههای مقیم در کشورهای غربی با انتشار توییتها و حضور در تظاهرات فعال بودهاند که برخی از آنها با مشکلاتی مواجه شدهاند. هوشیاری افکار عمومی و آغاز فعالیتهای اجتماعی، موجب نگرانی و اضطراب گسترده شده و نشانهای از بیداری سیاسی در سطح جهانی و منطقهای است. وی ابراز امیدواری کرد که مهدیه اسفندیاری به زودی آزاد شود و بتواند در شانزدهمین دوره جشنواره عمار حضور یابد.