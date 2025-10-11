باشگاه خبرنگاران جوان -رقابتهای چهارجانبه شمشیربازی با عنوان «جام گرامیداشت شهدای وطن» با حضور تیمهایی از استانهای قم، تهران، همدان و کرمانشاه در سالن ورزشی شهدای صادقیه برگزار شد.
این مسابقات با هدف پاسداشت یاد و نام شهدای کشور و توسعه این رشته در میان نوجوانان و جوانان علاقهمند برگزار گردید.
در بخش اسلحه اپه، قهرمانی به امیرعباس عرببافَرانی از قم رسید که با عملکردی درخشان توانست تمامی رقبای خود را پشت سر بگذارد.
پس از وی، رهام گرمسیر از تهران در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خود کرد.
همچنین محمد سلیمانیانپور از قم و آروین زندیه از همدان به طور مشترک بر سکوی سوم قرار گرفتند و نشان برنز را کسب کردند.
در ادامه این رقابتها و در بخش اسلحه فلوره نیز، شمشیربازان قمی بار دیگر قدرت خود را به رخ کشیدند.
محمدحسین دهقان نصیری از قم با پیروزی در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و در این بخش، محمدسینا خانیگرگانی از کرمانشاه به مقام نایبقهرمانی رسید و ماهان قزوینه و ابوالفضل کرمی هر دو از کرمانشاه به طور مشترک مدال برنز این دوره از مسابقات را دریافت کردند.
مسابقات چهارجانبه جام شهدای وطن در فضایی پرشور و رقابتی سالم برگزار شد و در پایان، قهرمانی نمایندگان قم در هر دو اسلحه اپه و فلوره، جشن موفقیت و افتخار را برای جامعه شمشیربازی این استان رقم زد. این درخشش، نمادی از تلاش، پشتکار و سرمایهگذاری مؤثر هیئت شمشیربازی قم در مسیر پرورش استعدادهای بومی به شمار میرود.
رقابتهای یادشده با حضور داوران رسمی فدراسیون شمشیربازی کشور و با رعایت کامل اصول فنی و داوری برگزار شد و در پایان، مراسم اهدا مدالها با حضور مسئولان ورزشی استان قم و خانوادههای معظم شهدا برگزار گردید.
قهرمانی شمشیربازان قمی در هر دو اسلحه، رنگ و بوی افتخار و عزت را بر پیکره این رقابتها نشاند و جام شهدای وطن را به رنگ بنفشِ افتخارِ ورزش قم درآورد.
منبع:ورزش و جوانان قم