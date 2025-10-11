شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت سود از سوی شرکت خودروساز برای خودروی اطلس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در عصر حاضر، داشتن خودرو برای افراد از جمله الزامات مهم زندگی محسوب می‌شود و افراد با توجه به سرمایه خود، اقدام به خرید خودرو می‌کنند. اما بر اساس قراردادی میان خریدار و فروشنده، شرکت خودروساز، موظف است خودرو را در قبال دریافت مبلغ تعیین شده در قرارداد، در موعد مقرر، به متقاضی تحویل دهد. در این میان، در برخی موارد، ممکن است که شرکت خودروساز به دلایلی نتواند سر موعد مقرر به خریداران تحویل دهد. بر این اساس شرکت خودروساز باید به خریداران مبالغی را تحت عنوان سود به آنها پرداخت کند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما که خودروی اطلس از شرکت خودروساز خریداری کرده؛ پرداخت سود دیرکرد آن با تاخیر مواجه شده است

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام وخسته نباشید در مورد جریمه‌های تاخیر در تحویل شرکت سایپا لطفا پیگیری بفرمایید. من یک خودروی اطلس تحویل مهر ۱۴۰۳ را با حدود ۵ ماه تاخیر در بهمن ۱۴۰۳ دریافت کردم. میزان جریمه تاخیر حدود ۳۸ میلیون محاسبه شده ولی هر بار که تماس میگیریم به من می‌گویند منتظر بمانید تا به بانک معرفی باشید. به سازمان صنعت و معدن مراجعه کردم گفتن به محاکم قضایی مراجعه کنید و شکایت کنید. مجددا با پشتیبانی سایپا تماس گرفتم وگفتم مجبوریم شکایت کنیم در جواب اعلام کردند ما در قرارداد شما هیچ تاریخی برای پرداخت جریمه تاخیر مشخص نکردیم باید صبر کنید. سپاس از پیگیری شما

