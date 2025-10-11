باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تعجب رسانه‌های صهیونیست از استقرار پلیس حماس در خیابان‌های غزه + فیلم

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از استقرار پلیس حماس در خیابان‌های غزه بلافاصله پس از آتش‌بس متعجب هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اجرایی شدن مرحله اول آتش بس در غزه، پلیس حماس در خیابان‌های این باریکه حضور پیدا کرده اند و رسانه های رژیم اسرائیل با انتشار ویدئوهای این حضور متعجب هستند.

Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۰۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اونا نیروهای حماس نیستن ،،بلکه مربوط به نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
