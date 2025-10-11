باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «در جستوجوی آرامش» با محوریت بنیان خانواده تولید شده است.
این مجموعه تلویزیونی یک اثر خانوادگی ۴۰ قسمتی است که ضمن روایت قصه اصلی، روابط عاطفی و انسانی بین خانواده و دوستان را به نمایش میگذارد و خلاصه داستان آن درباره شخصیتی به نام دکتر بهروز امینی است که از دانشمندان و پژوهشگران حوزه داروسازی در ایران است. وی که خانوادهای مثالزدنی دارد و هم در حرفهاش موفق بوده و بعد از ۲۰ سال تلاش مداوم توانسته در راستای تولیدات ملی و دانشبنیان، دارویی برای درمان سرطان تولید کند که مشابه خارجی ندارد. بعد از تولید دارو، جامعه پزشکی برای بهروز امینی جشنی برپا میکند و نام او و شرکتش در سراسر جوامع پزشکی جهان میپیچد، اما یک اتفاق همه معادلات دکتر امینی را به هم میریزد و آبرویش را در معرض خطر قرار میدهد!.
مهدی هاشمی، فرشته سرابندی، داریوش فرهنگ، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، حدیث میرامینی، کمند امیرسلیمانی، زهرا سعیدی و ... بازیگران این مجموعه هستند.
سریال «در جستوجوی آرامش» هر شب ساعت ۱۹ پخش میشود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما