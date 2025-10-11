باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک گروه فعال محلی اعلام کرد که حمله پهپادی شبه‌نظامیان روز شنبه حداقل ۳۰ نفر را در یک پناهگاه آوارگان در شهر محاصره شده الفاشر در غرب سودان کشته است.

کمیته مقاومت الفاشر اعلام کرد که نیرو‌های پشتیبانی سریع به مرکز آوارگان دارالارقم در محوطه یک دانشگاه حمله کردند.

این کمیته در بیانیه‌ای اعلام کرد که اجساد در پناهگاه‌های زیرزمینی محبوس مانده‌اند و این حادثه را «قتل عام» توصیف کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا مداخله کند.

کمیته‌های مقاومت محلی، فعالانی هستند که کمک‌ها را هماهنگ می‌کنند و جنایات در درگیری سودان را مستندسازی می‌کنند.

نیرو‌های مقاومت سریع از آوریل ۲۰۲۳ با ارتش در جنگ بوده‌اند. این درگیری ده‌ها هزار نفر را کشته، میلیون‌ها نفر را آواره کرده و نزدیک به ۲۵ میلیون نفر را به گرسنگی حاد کشانده است.

الفاشر، آخرین مرکز ایالت در منطقه وسیع دارفور که از چنگ نیرو‌های مقاومت سریع گریخته است، به جدیدترین جبهه استراتژیک در جنگ تبدیل شده است، زیرا شبه‌نظامیان تلاش می‌کنند قدرت خود را در غرب تثبیت کنند. فعالان می‌گویند که این شهر به "یک سردخانه روباز" برای غیرنظامیان گرسنه تبدیل شده است.

با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از محاصره نیرو‌های مقاومت سریع، الفاشر - محل زندگی ۴۰۰۰۰۰ غیرنظامی به دام افتاده - تقریباً همه چیزش تمام شده است. غذای دامی که خانواده‌ها ماه‌ها با آن زنده مانده‌اند، کمیاب شده و اکنون صد‌ها دلار برای هر کیسه هزینه دارد.

به گفته کمیته‌های مقاومت محلی، اکثر آشپزخانه‌های شهر به دلیل کمبود غذا مجبور به تعطیلی شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه