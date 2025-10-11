باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در حساب ایکس خود نوشت: آمریکا و تروئیکای اروپایی افسانهای را تبلیغ میکنند که ایران نباید اجازه داشته باشد سلاح هستهای تولید کند یا اینکه این کشور به دنبال دیپلماسی برای جلوگیری از آن است. این ادعا کاملا فریبکارانه و دور از صداقت است: ایران همواره اعلام کرده است که سلاحهای کشتار جمعی، از جمله سلاح هستهای، به دلایل دینی و انسانی ممنوع است، جایگاهی در دکترین دفاعی این کشور ندارد و ایران از جهان و غرب آسیا عاری از سلاح هستهای حمایت میکند.
پس از برجام در ۲۰۱۵، ایران در ۱۵ گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهعنوان پایبندترین طرف در اجرای برنامه هستهای صلحآمیز خود شناخته شد. کشوری که در معرض شدیدترین بازرسیهای آژانس قرار میگیرد و پس از آن تعامل سالم با آژانس دارد، به دنبال سلاح هستهای نیست.
حمایت آمریکا از تجاوزات اسرائیل و حملات خود واشنگتن به تاسیسات هستهای ایران که تحت نظارت آژانس بودند، در جریان مذاکرات ایران و آمریکا که با حمایت بدخواهانه تروئیکای اروپایی انجام شد، نمونهای آشکار از خیانت به دیپلماسی بود.
ادعای تمایل به دیپلماسی در حالی که از مکانیزم موسوم به اسنپ بک حمایت میشود، تاکتیکی اجبارآمیز است که خود را به شکل گفتوگو جلوه میدهد. نه اقدام نظامی، نه اسنپ بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، نمیتواند ایران را از حفظ منافع ملی خود و دنبال کردن دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک بازدارد.