سفارت ایران در توکیو نوشت: نه اقدام نظامی، نه اسنپ بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، نمی‌تواند ایران را از حفظ منافع ملی خود بازدارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در حساب ایکس خود نوشت: آمریکا و تروئیکای اروپایی افسانه‌ای را تبلیغ می‌کنند که ایران نباید اجازه داشته باشد سلاح هسته‌ای تولید کند یا اینکه این کشور به دنبال دیپلماسی برای جلوگیری از آن است. این ادعا کاملا فریبکارانه و دور از صداقت است: ایران همواره اعلام کرده است که سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله سلاح هسته‌ای، به دلایل دینی و انسانی ممنوع است، جایگاهی در دکترین دفاعی این کشور ندارد و ایران از جهان و غرب آسیا عاری از سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند.

پس از برجام در ۲۰۱۵، ایران در ۱۵ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان پایبندترین طرف در اجرای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود شناخته شد. کشوری که در معرض شدیدترین بازرسی‌های آژانس قرار می‌گیرد و پس از آن تعامل سالم با آژانس دارد، به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.

حمایت آمریکا از تجاوزات اسرائیل و حملات خود واشنگتن به تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس بودند، در جریان مذاکرات ایران و آمریکا که با حمایت بدخواهانه تروئیکای اروپایی انجام شد، نمونه‌ای آشکار از خیانت به دیپلماسی بود.

ادعای تمایل به دیپلماسی در حالی که از مکانیزم موسوم به اسنپ بک حمایت می‌شود، تاکتیکی اجبارآمیز است که خود را به شکل گفت‌و‌گو جلوه می‌دهد. نه اقدام نظامی، نه اسنپ بک و نه هیچ نوع فشار دیگر، نمی‌تواند ایران را از حفظ منافع ملی خود و دنبال کردن دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک بازدارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
بله درسته حتی اگر مردم ایران له شوند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۴
۱
پاسخ دادن
