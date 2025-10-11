مدیر هنری جشنواره فیلم کودک و نوجوان بیان کرد: موافق برگزاری هرساله جشنواره هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - بابک نکویی، مدیر هنری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: همیشه کار جدید در واقع فرصتی است تا بتوان ایده‌ها را اجرایی کرد و چه چیزی بهتر از جشنواره فیلم کودک و نوجوان که به واسطه موضوعی که دارد، دست ما باز‌تر یا بسته‌تر خواهد بود‌. شاید کار کودک جدیت فضای بزرگسال را نداشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از عناصری که در طراحی و دیزاین به شکل جدی استفاده می‌شود، رنگ است. رنگ در زیبا شناسی حائز اهمیت است، اما مهم تر از بحث ظاهر، بحث مفاهیم است. 

نکویی از تلفیق و سختی کار کودک و نوجوان در کنار یکدیگر گفت: ترکیب کودک و نوجوان نچسب است، چون دو دنیای متفاوت دارد. دنیای نوجوان هویت و دنیای کودک سرگرمی و کشف است. این دو از نظر مفهومی قابل جمع نیستند تا موضوعی را برای هر دو استفاده کرد. رویکرد بنده بیشتر کودک بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وی از رضایت عناصر هنری و رنگ‌های ترکیب شده، گفت: همیشه در کارهایم سعی می‌کنم که کار خوبی ارائه کنم و در حال حاضر از کارم راضی هستم. 

نکویی نظر خود را درباره برگزاری سالانه جشنواره اینگونه بیان کرد و گفت: موافق برگزاری هرساله جشنواره هستم و بنظرم هیچ جشنواره‌ای خود را بر مبنای ورودی و متریال تغییر نمی‌دهد. جشنواره‌ها تقویم دارند و همه سعی می‌کنند خود را تغییر دهند.

برچسب ها: جشنواره فیلم کودک و نوجوان ، سینمای کودک
خبرهای مرتبط
حاشیه جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان / روز چهارم
جشنواره کودک میراث فرهنگی مشترک همه دوره‌هاست
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
پتانسیل بالای بین‌المللی «موی گرگ» جذاب بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۱
پاسخ دادن
«زیر سایه اِم کامل» از شبکه یک سیما پخش می‌شود
صالحی: ایران و ترکیه روابط خوب و مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف دارند
فیلم کوتاه «کاپیتان تورس» آماده نمایش شد
آخرین اخبار
صالحی: ایران و ترکیه روابط خوب و مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف دارند
فیلم کوتاه «کاپیتان تورس» آماده نمایش شد
«زیر سایه اِم کامل» از شبکه یک سیما پخش می‌شود
۳۰ درصد عوارض خروج از کشور به گردشگری اختصاص می‌یابد
«کاپیتان سنتینل» با ساده لوحی به شبکه نمایش رسید
«حیدرا»؛ روایت افق از چهره‌های ضد استعماری آفریقا
برگزاری سالانه جشنواره فیلم کودک و نوجوان ضرورتی برای پویایی و تغییرات بهتر
سریال «در جست‌وجوی آرامش» در شبکه تهران
پخش زنده رقابت‌های وزنه برداری فوق سنگین نمایندگان کشورمان در شبکه ورزش
دیدار دست‌اندرکاران جشنواره فیلم عمار با خانواده مهدیه اسفندیاری
پخش زنده دیدار فینال تیم ملی واترپلو ایران و چین در شبکه ورزش
شبکه‌های تلویزیونی سیما همراه با «فارسِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
هفته بهروز افخمی در شبکه نمایش؛ از «عروس» تا «عقرب»
پتانسیل بالای بین‌المللی «موی گرگ» جذاب بود