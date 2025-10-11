مدیر هنری جشنواره فیلم کودک و نوجوان بیان کرد: موافق برگزاری هرساله جشنواره هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - بابک نکویی، مدیر هنری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: همیشه کار جدید در واقع فرصتی است تا بتوان ایده‌ها را اجرایی کرد و چه چیزی بهتر از جشنواره فیلم کودک و نوجوان که به واسطه موضوعی که دارد، دست ما باز‌تر یا بسته‌تر خواهد بود‌. شاید کار کودک جدیت فضای بزرگسال را نداشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از عناصری که در طراحی و دیزاین به شکل جدی استفاده می‌شود، رنگ است. رنگ در زیبا شناسی حائز اهمیت است، اما مهم تر از بحث ظاهر، بحث مفاهیم است.

نکویی از تلفیق و سختی کار کودک و نوجوان در کنار یکدیگر گفت: ترکیب کودک و نوجوان نچسب است، چون دو دنیای متفاوت دارد. دنیای نوجوان هویت و دنیای کودک سرگرمی و کشف است. این دو از نظر مفهومی قابل جمع نیستند تا موضوعی را برای هر دو استفاده کرد. رویکرد بنده بیشتر کودک بود.

وی از رضایت عناصر هنری و رنگ‌های ترکیب شده، گفت: همیشه در کارهایم سعی می‌کنم که کار خوبی ارائه کنم و در حال حاضر از کارم راضی هستم.

نکویی نظر خود را درباره برگزاری سالانه جشنواره اینگونه بیان کرد و گفت: موافق برگزاری هرساله جشنواره هستم و بنظرم هیچ جشنواره‌ای خود را بر مبنای ورودی و متریال تغییر نمی‌دهد. جشنواره‌ها تقویم دارند و همه سعی می‌کنند خود را تغییر دهند.