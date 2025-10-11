باشگاه خبرنگاران جوان - با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه مکزیک، مراسم باشکوه روز تهران در فضای باز شهرداری میگل هیدالگوی مکزیکوسیتی برگزار شد. در این مراسم که شماری از مقامات محلی، نمایندگان مجلس مکزیک، بیش از سیصد شهروند مکزیکی و ایرانی مقیم این کشور حضور داشتند؛ ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس نماینده وزارت خارجه و شهردار این شهر و سفیر جمهوری اسلامی ایران درخصوص اهمیت همکاریهای دو شهر بزرگ و پرجمعیت تهران و مکزیکوسیتی سخنرانی کردند.
«ابوالفضل پسندیده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود ضمن اشاره به قدمت ۱۲۳ ساله روابط ایران و مکزیک و بیان مشترکات دو کشور، بر ضرورت تقویت همکاریهای دوجانبه در زمینههای فرهنگی و گردشگری و افزایش همکاری میان شهرداری تهران و مکزیکوسیتی با هدف انتقال تجربه تأکید کرد.
همزمان با برگزاری روز تهران، نمایشگاه فرهنگی شامل تابلوهای بزرگ آثار باستانی و مراکز دیدنی ایران و کتابها و عکسهای زیبا از زندگی مردم در تهران افتتاح و در حاشیه مراسم مذکور با همکاری ایرانیان مقیم، انواع غذاهای ایرانی به شهروندان مکزیکی معرفی و ارائه شد.
مکزیکوسیتی بزرگترین پایتخت اسپانیایی زبان جهان است که شباهتهای بسیار زیادی با تهران دارد. جمعیت این شهر بالغ بر ۲۵ میلیون نفر جمعیت است. شهرداری میگل هیدالگو مکزیکوسیتی، منطقهای بسیار بزرگ و تاثیرگذار را شامل میشود که بیش از نود درصد سفارت خانههای خارجی و دفاتر اکثریت شرکتهای بزرگ چندملیتی در این منطقه هستند.
منبع: ایرنا