باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش بدری با اشاره به تداوم خشکسالی در سال آبی گذشته، گفت: اکنون و در روزهای ابتدایی سال آبی جدید، وضعیت منابع آب سطحی استان فارس نیز در شرایط حساسی قرار دارد و اصلاح رفتارهای بهرهبرداران در پیشگیری از مواجهه با تنش، الزام است.
بدری با بیان اینکه، همکاری مردم و برنامهریزی مدیریتی دستگاههای متولی آب در فارس، موجب گذر موفق از تابستان سخت ۱۴۰۴ شد، گفت: خوشبختانه تابستان گذشته را علیرغم تداوم خشکسالی و کاهش قابل توجه بارندگی نسبت به میانگین کوتاه و بلندمدت، به همراهی مردم، بدون تنش آبی پشت سر گذاشتیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس در ادامه با یادآوری اینکه، هماکنون حدود ۳۵ درصد کل آب شرب مورد نیاز این استان از منابع سطحی تامین میشود، گفت: این عدد در سنوات گذشته کمتر از ۲۰ درصد بود و به همت متخصصان صنعت آب، با بهرهبرداری از طرحهای مختلف آبرسانی در اقصینقاط فارس، رشد قابل توجهی داشته است.
بدری، کاهش اتکای شهروندان استان به منابع آب زیرزمینی را توفیقی در راستای صیانت از این منابع ارزشمند دانست و گفت: با توجه به وضعیت بارندگی، اکنون حدود ۷۳ درصد کل حجم ۳ میلیارد مترمکعبی مخازن سدهای در دست بهرهبرداری فارس، مصرف شده است.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس با تاکید براینکه، با تمهیدات مدیریتی اندیشیده و اجرایی شده، نگرانی نسبت به تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان این استان وجود ندارد، گفت: براساس آخرین آمارها، تنها حدود یک چهارم کل حجم مخازن سدهای دردست بهرهبرداری فارس، پُر است.
بدری خاطرنشان کرد: برابر آخرین آمارها، درصد حجم کل آب موجود در مخازن سدهای استان فارس نسبت به حجم کل مخازن ۲۷.۵ درصد و حجم آب مفید در سدها نسبت به حجم مفید مخازن ۱۵ درصد است.
منبع: شرکت آب منطقه ای فارس