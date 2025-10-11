رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، با ارائه آماری، آخرین وضعیت منابع سطحی آب در این استان را ترسیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش بدری با اشاره به تداوم خشکسالی در سال آبی گذشته، گفت: اکنون و در روز‌های ابتدایی سال آبی جدید، وضعیت منابع آب سطحی استان فارس نیز در شرایط حساسی قرار دارد و اصلاح رفتار‌های بهره‌برداران در پیشگیری از مواجهه با تنش، الزام است.

بدری با بیان اینکه، همکاری مردم و برنامه‌ریزی مدیریتی دستگاه‌های متولی آب در فارس، موجب گذر موفق از تابستان سخت ۱۴۰۴ شد، گفت: خوشبختانه تابستان گذشته را علی‌رغم تداوم خشکسالی و کاهش قابل توجه بارندگی نسبت به میانگین کوتاه و بلندمدت، به همراهی مردم، بدون تنش آبی پشت سر گذاشتیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در ادامه با یادآوری اینکه، هم‌اکنون حدود ۳۵ درصد کل آب شرب مورد نیاز این استان از منابع سطحی تامین می‌شود، گفت: این عدد در سنوات گذشته کمتر از ۲۰ درصد بود و به همت متخصصان صنعت آب، با بهره‌برداری از طرح‌های مختلف آبرسانی در اقصی‌نقاط فارس، رشد قابل توجهی داشته است.

بدری، کاهش اتکای شهروندان استان به منابع آب زیرزمینی را توفیقی در راستای صیانت از این منابع ارزشمند دانست و گفت: با توجه به وضعیت بارندگی، اکنون حدود ۷۳ درصد کل حجم ۳ میلیارد مترمکعبی مخازن سد‌های در دست بهره‌برداری فارس، مصرف شده است.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه‌ای فارس با تاکید براینکه، با تمهیدات مدیریتی اندیشیده و اجرایی شده، نگرانی نسبت به تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان این استان وجود ندارد، گفت: براساس آخرین آمارها، تنها حدود یک چهارم کل حجم مخازن سد‌های دردست بهره‌برداری فارس، پُر است.

بدری خاطرنشان کرد: برابر آخرین آمارها، درصد حجم کل آب موجود در مخازن سد‌های استان فارس نسبت به حجم کل مخازن ۲۷.۵ درصد و حجم آب مفید در سد‌ها نسبت به حجم مفید مخازن ۱۵ درصد است.

منبع: شرکت آب منطقه ای فارس

برچسب ها: شرکت آب منطقه‌ای فارس ، ذخایر آبی سدها
خبرهای مرتبط
مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی:
۳۶.۳ میلیون مترمکعب آب وارد ۱۰ سد بزرگ آذربایجان‌شرقی شده است
ذخایر آبی سد‌های استان تهران ۵۰ میلیون متر مکعب کمتر از سال گذشته
ذخیره ۶۵۰ هزار متر مکعب روان‌آب در خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم
دستگیری عاملان درگیری در مجاورت یکی از تفرجگاه‌های فسا
ثبت رسمی رویداد فرهنگی «گل غلتان نوزاد» در تقویم رویداد‌های گردشگری
پوشش ارتباطی در آزادراه شیراز-اصفهان در دستور کار قرار دارد
کاهش ۱۸ درصدی تلفات تصادفات/ بیش از ۲۷ هزار مصدوم به مراکز درمانی فارس منتقل شدند
روایت تصویری و مکتوب از شاعر پرآوازه ایران در آرشیو ملی + فیلم
هوش مصنوعی در خدمت حافظ/ پیوند فناوری و میراث ادبی ایران
مشاجره زن و شوهر به قتل همسر انجامید
آغاز پایلوت تعاونی‌های دانشگاهی در فارس/ پیوند دانش، اشتغال و عدالت اقتصادی
درخواست ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان/ اتصال به اینترنت نسل پنجم
آخرین اخبار
کاهش ۱۸ درصدی تلفات تصادفات/ بیش از ۲۷ هزار مصدوم به مراکز درمانی فارس منتقل شدند
پوشش ارتباطی در آزادراه شیراز-اصفهان در دستور کار قرار دارد
آغاز پایلوت تعاونی‌های دانشگاهی در فارس/ پیوند دانش، اشتغال و عدالت اقتصادی
درخواست ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان/ اتصال به اینترنت نسل پنجم
حافظ؛ شاعر زمانه‌ها و مرزهای گشوده
هوش مصنوعی در خدمت حافظ/ پیوند فناوری و میراث ادبی ایران
میراث معنویِ حافظ، پلی مستحکم برای گفت‌و‌گو‌های فرهنگی میان ملت‌ها است
اجرای طرح ملی هوشمندسازی انرژی با هدف کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف آغاز شد
دستگیری عاملان درگیری در مجاورت یکی از تفرجگاه‌های فسا
ثبت رسمی رویداد فرهنگی «گل غلتان نوزاد» در تقویم رویداد‌های گردشگری
روایت تصویری و مکتوب از شاعر پرآوازه ایران در آرشیو ملی + فیلم
هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم
مشاجره زن و شوهر به قتل همسر انجامید
اینترنت باکیفیت، اکسیژن کسب‌وکارهاست
نگرانی از وضعیت ذخایر آبی فارس/حجم آب مفید سدهای استان به ۱۵ درصد رسید
گسترده‌ترین رویداد سرمایه‌گذاری فارس با محوریت فناوری
نخستین هیات تجاری خارجی برای بازدید از نمایشگاه اکسپو وارد شیراز شد
شیراز ظرفیت تبدیل شدن به هاب بزرگ تبادل داده داخلی و بین‌المللی را دارد
۴۵۵ پروژه ارتباطی در فارس با اعتبار ۴۲ هزار میلیارد ریال افتتاح شد
آغاز رویداد ایران جان در سرزمین دین حماسه و هنر
اتصال دبیرستان شبانه‌روزی عشایری شهید به شبکه پرسرعت فیبرنوری
فارس میزبان اعضای کمیسیون انرژی مجلس
تولید ۲۶۰۰ تن گوشت سفید در فیروزآباد
تورم و معیشت؛ چالش جدی مردم و مسئولان در فارس