باشگاه خبرنگاران جوان ـ غلامرضا صدفی در نشست تجلیل از نمایندگان ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران و دست‌اندرکاران برگزاری باشکوه مراسم رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها که با هدف آسیب‌شناسی، تجلیل از خادمان و برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات در مناسبت‌های آینده برگزار شد،از ورود بیش از ۲۲۰ هزار خودرو در شب و روز رحلت حضرت معصومه (س) خبر داد.گفت: افزایش ۲۷ درصدی ورود خودرو‌ها نسبت به سال گذشته نشان‌دهنده استقبال بی‌نظیر مردم است، اما کمبود پارکینگ در هسته مرکزی شهر یکی از چالش‌های اصلی بود که باید با برنامه‌ریزی جدی رفع شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم خواستار ایجاد پارکینگ‌های بزرگ در حاشیه شهر و مدیریت ترافیک با همکاری دستگاه‌ها شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام مرتضی استقامت رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حضور گسترده زائران گفت: در ۷۲ ساعت منتهی به روز وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد شهر قم شد و حدود ۳۰۰ موکب از ۱۷ استان کشور و ۷ کشور جهان به زائران و مجاوران خدمت‌رسانی کردند.

وی با تأکید بر مردمی بودن برگزاری این آیین افزود: نحوه برگزاری مراسم با محوریت هیئت‌های مذهبی و مشارکت مردمی، الگویی موفق و پویا برای مدیریت رویداد‌های مذهبی در قم و کشور است.

مهدی اصفهانیان‌مقدم، معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز با اشاره به بسیج کامل نیرو‌های شهرداری گفت: در این ایام بیش از ۱۵۰ چشمه سرویس بهداشتی جدید در اطراف حرم مطهر آماده بهره‌برداری شد و خدمات شهری، حمل‌ونقل عمومی و نظافت شهری به‌صورت شبانه‌روزی انجام گرفت.

وی افزود: با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی، مراسم بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شد و رضایت عمومی زائران نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت.

در ادامه، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش و محمدمنان رئیسی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم حمایت ملی از زیرساخت‌های زیارت در قم تأکید کردند و از پیگیری طرح تعطیلی روز رحلت حضرت معصومه (س) در استان قم خبر دادند.