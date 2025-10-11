باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جزئیات توافق سه‌مرحله‌ای آتش‌بس و عقب‌نشینی رژیم اسرائیل + فیلم

عثب نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه طی ۳ مرحله صورت خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نخست آتش بس، با تبادل تعدادی از اسرای صهیونیست با اسرای فلسطینی، ارتش اشغالگر اسرائیل تا مناطقی از غزه عقب نشینی خواهد کرد، اما همچنان در ۵۳ درصد از مساحت غزه حضور خواهد داشت.

پس از استقرار یک نیروی بین المللی مشترک، نیروی رژیم به حاشیه‌های نوار غزه عقب نشینی خواهند کرد.

۱۹ . مهر . ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
آمریکا و صهیونیستها غیر قابل اعتماد هستند

آنها از نسل شیطان هستند

و از پلیدترین موجودات روی زمین هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر اسرائیل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
الحمدالله . سر شکسته و با باری از گناه و بی وجدانی و اخلاقی
غزه را ترک میکنند
دستاورد بی بی نتیابو ..تنفر جهانی از صهیونیسم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
