در مرحله نخست آتش بس، با تبادل تعدادی از اسرای صهیونیست با اسرای فلسطینی، ارتش اشغالگر اسرائیل تا مناطقی از غزه عقب نشینی خواهد کرد، اما همچنان در ۵۳ درصد از مساحت غزه حضور خواهد داشت.

پس از استقرار یک نیروی بین المللی مشترک، نیروی رژیم به حاشیه‌های نوار غزه عقب نشینی خواهند کرد.