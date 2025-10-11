باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نخست آتش بس، با تبادل تعدادی از اسرای صهیونیست با اسرای فلسطینی، ارتش اشغالگر اسرائیل تا مناطقی از غزه عقب نشینی خواهد کرد، اما همچنان در ۵۳ درصد از مساحت غزه حضور خواهد داشت.
پس از استقرار یک نیروی بین المللی مشترک، نیروی رژیم به حاشیههای نوار غزه عقب نشینی خواهند کرد.
آنها از نسل شیطان هستند
و از پلیدترین موجودات روی زمین هستند
غزه را ترک میکنند
دستاورد بی بی نتیابو ..تنفر جهانی از صهیونیسم
یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟
اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما
پيامبر (ص) فرمود :
او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
