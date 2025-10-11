باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی تکواندو بانوان امروز تمرین خود را با حضور اصحاب رسانه برگزار کرد.

مهروز ساعی در خصوص شرایط تیم ملی گفت: در هفته پایانی اردو‌های آماده سازی هستیم و ان شالله از دوم تا هشتم مسابقات ادامه خواهند داشت. هیچ آسیب و مشکل خاصی وجود ندارد و شرایط تیم خوب است. باتوجه به ایمانی که داریم و می‌توانیم بهترین باشیم، انتظارات بالایی از بچه‌ها داریم.

وی درباره حمایت‌ها از تیم ملی گفت: شرایط بعد از المپیک متفاوت شد. نگاه مسئولین و ساعی از روز اول نگاه خاصی بود و توجه خاصی به تیم ملی بانوان داشتند و به همین دلیل توانستیم فراتر نتیجه بگیریم و هم پای آقایون نتایج خوبی کسب کنیم.

ساعی در خصوص لیگ برتر بانوان گفت: دو سال است که لیگ به صورت گرند پری برگزار می‌شود که خیلی خوب است. قبل از المپیک شرایط برگزاری مسابقات آزاد نبود و رویداد مهم هم تنها لیگ برتر بود و به همین دلیل تمام تیم‌ها قهرمانان رد دعوت کردیم و از دل همین لیگ ملی پوشان خیلی خوبی را جذب کردیم.

او درباره حواشی انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی اظهار داشت: من و هادی ساعی (برادرم) خیلی قضاوت شدیم و موارد ناجوانمردانه‌ای به ما نسبت داده شد، اما همیشه گفتم که از بچگی در تکواندو و خودم قهرمان این رشته بودم و خاک این رشته را خوردم و بر حسب شایستگی انتخاب شدم. همچنین دختران ما هم خیلی خوب کار می‌کنند.

او درباره شرایط مالی تکواندو بانوان گفت: اکر بخواهیم با رشته‌های توپی مقایسه کنیم اصلا شرایط ایده آل قهرمانان المپیک نیست. تکواندو جزو رشته‌های اول است. نهایت قرارداد لیگ ۱ میلیارد بود و فکر می‌کنم بیشتر از این جا دارد. قهرمانان جهان و آسیا زیادی داریم که نشان می‌دهد مسئولین باید بیشتر فدراسیون را حمایت کنند.

ساعی در خصوص کیانی و نعمت زاده گفت: سوءتفاهمات تمام شده و هر دو نفر از لحاظ روحی خوب هستند. خوشبختانه قهرمانان ما خوب یکدیگر را ساپورت کردند و حتی حریفان را باهم شناسایی کردند.