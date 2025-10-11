مدیر کل پست گیلان از کاهش خدمات پستی محصولات کشاورزی از جمله برنج و چای خبر داد، گفت : شهرداری ها و دهیاران توسعه طرح جی نف را جدی بگیرند .

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ محمد حسین هوشنگی ، مدیر کل پست گیلان در جمع خبرنگاران گفت : پستچی ها ، سخت ترین فعالیت را دارند.‌

مدیر کل پست گیلان با بیان اینکه توسعه زیر ساخت های دیجیتالی رونق اقتصادی را مهیا می کند، افزود :پست یک حوزه خدماتی است و در روزهای تعطیل هم حضور فعال دارند.‌

هوشنگی با بیان اینکه گیلان رتبه ۶ تجارت اینترنتی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بسته های پستی گیلان در حال حاضر ۸۰ درصد به صورت اینترنتی است.

مدیر کل پست گیلان با اشاره به اینکه ظرفیت های بالای در استان وجود دارد، گفت : با توجه به محصولات تولیدی در استان می توان با بهره گیری از ظرفیت پست انتقال محصولات به دیگر استانها را فراهم کرد.‌

هوشنگی افزود : چای و برنج از جمله محصولات استان است که با کمترین هزینه پستی به نقاط مختلف کشور ارسال می شوند، سعی بر این داریم که هزینه های بالای پستی عامل باز دارنده ارسال محصولات تولیدی و کشاورزی نباشد.‌



مدیر کل پست گیلان به طرح جی نف در پست اشاره کرد و افزود: این طرح در گیلان پیشرو است، این پروژه از خدمات بر خط پست شمرده می شود، تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای این طرح است.

وی ادامه داد : شهرداری ها و دهیاران توسعه این طرح را جدی بگیرند .‌

مدیرکل پست گیلان گفت: مجموع ترافیک پستی در نیمه نخست امسال بیش از چهار میلیون و ۵۲۶ هزار مرسوله بود که از این تعداد، ۲ میلیون و ۴۲۸ هزار مرسوله وارد و ۲ میلیون و ۹۷ هزار مرسوله صادر شده است.

هوشنگی تصریح کرد: پست گیلان در شاخص‌های پست کشور نیز رشد قابل قبولی داشته و در بخش کیفیت از رتبه دهم سال ۱۴۰۳ به رتبه سوم در سال جاری ارتقاء یافت؛ ضمن اینکه رتبه برتر جشنواره شهید رجایی را نیز تصاحب کرد.