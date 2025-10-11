باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عبداللهی افزود: خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته در زمینه جذب اعتبارات استانی وضعیت بسیار مطلوبتری داریم و عملکرد دستگاهها و ادارهکلهای مربوطه در این حوزه قابل تقدیر است.
استاندار البرز یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این جلسه را بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در استان عنوان کرد و گفت: در این بخش، گزارشی جامع و کارشناسی از سوی ادارهکل پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضاییه در استان و همچنین ادارهکل امور اجتماعی استانداری ارائه شد که بر اساس آن، مقرر گردید تمامی ازدواجها پیش از ثبت رسمی و همچنین تمامی درخواستهای طلاق پیش از طی مراحل قانونی، ملزم به گذراندن دورههای مشاوره تخصصی شوند.
او تأکید کرد: اجرای این طرح میتواند نقش مهمی در تحکیم بنیان خانوادهها و کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کند. خوشبختانه با اقدامات مشترک دستگاههای اجرایی و قضایی در سالهای اخیر، آمار طلاق در استان روندی کاهشی داشته است و امیدواریم با مصوبه امروز، این روند تداوم یابد.
استاندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری منظم این جلسات و پیگیری مصوبات آنها، بستر مناسبی برای تصمیمسازیهای کلان و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی فراهم میکند که نتیجه آن، ارتقای شاخصهای توسعه در استان البرز خواهد بود.