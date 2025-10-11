باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید ستار هاشمی شنبه در نشست با تیمهای فناور، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان، اعضای نظام صنفی رایانهای و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی در شیراز، با ابراز خوشحالی از سفر به شیراز در آستانه بزرگداشت حافظ، یادآور شد: در بدو ورود توفیق پیدا کردیم از دبیرستان عشایری بهمنبیگی بازدید کنیم که امید است بر عهد خود در بحث عدالت و توسعه عادلانه خدمات، حتی در میان عشایر، وفادار باشیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به طرح تکمیل اطلاعات پایگاه مکانی، عنوان کرد: موضوع جینف همانقدر مهم است که کد ملی مهم است؛ در شهرهای استان، اجرای طرح قابل قبول است، اما در روستاهای استان برای اجرای موفق طرح، نیاز به همافزایی بیشتری داریم.
هاشمی بیان کرد: همکاران ما در موضوع امنیت سایبری زحمات زیادی کشیدند، اما ما در جنگ ۱۲ روزه شاهد پیچیدهترین و گستردهترین حملات سایبری بودیم و جلو بسیاری از آسیبها گرفته شد.
او ادامه داد: در زمینه امنیت سایبری، برنامههای مختلفی در وزارت ارتباطات تدارک دیده شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص توسعه قطب مرکز داده شیراز، گفت: به صورت جدی موضوع را پیگیری میکنیم و زیرساخت را آماده میکنیم و بخش خصوصی کار را انجام میدهد؛ موضوع زمین را هم آقای استاندار پیگیری خواهد کرد.
هاشمی تاکید کرد: ظرفیتهای بزرگ و ویژهای در حوزه استارتاپها در کشور وجود دارد، اما در استان فارس این ظرفیت هنوز بالفعل نشده و در حد بالقوه باقی مانده است؛ درحالی که انتظار داشتیم استارتاپهای فارس در عرصه ملی خدمترسانی کنند.
او ادامه داد: انتظار میرفت این نشست با تمرکز بر ظرفیتهای استان تشکیل میشد، اما از وجود ظرفیتهایی همچون قطب سلامت کم صحبت شد، در حالی که هاب همراه اول سلامت در شیراز است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق روالی که داریم، در کار جدی هستیم و جلساتی که به استانها میآییم، سه ماه بعد از استاندار استان دعوت میشود تا پیگیری مسائل بررسی شود و ببینیم کار تا کجا پیش رفته و موانع چه بوده است.
هاشمی افزود: این جلسات فقط صحبت نیست، بلکه باید گامبهگام مسائل حل شود و تاکنون پنج استاندار در تهران برای پیگیری این سفرها به وزارت ارتباطات دعوت شدهاند.
او بیان کرد: بحث دیگر، نگاه وزارت ارتباطات برای تولید محتوا و تشکیل این نهضت است که فضای تولید محتوا و زیستبوم آن شکل گیرد. امید است استان فارس پرچمدار این مهم باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همانطور که اکسیژن برای زنده ماندن موجودات اهمیت دارد، اینترنت باکیفیت هم برای کسبوکارهای دیجیتالی مهم است.
هاشمی افزود: اگر نتوانیم اینترنت باکیفیت برای مردم تامین کنیم، شاهد سیل مهاجرت و ریزش نیروی انسانی خواهیم بود. آنها به سمت سایر کشورها مهاجرت خواهند کرد و این یک مصداق ضد امنیتی است.
شتاب در توسعه ۵G و فیبر نوری در فارس؛ زیرساختهای ارتباطی در مسیر تحول
سید ستار هاشمی در جمع خبرنگاران نیز اظهار کرد: بخشی از پروژههایی که در استان فارس شاهد دنبال شدن آن بودیم بحث سایتهای مربوط به تلفن همراه و همچنین ۵G بود که شتاب بیشتری هم خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در ادبیات جهانی توسعه زیرساختهای ثابت توصیه میشود؛ در سنوات گذشته کمتر به توسعه زیرساختهای ثابت در کشور پرداخته شده و ما امروز خوشحالیم که با هم افزایی بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران اپراتورهای مختلف در کشور که در بخش خصوصی فعال هستند ایجاد شده است.
او اضافه کرد: درصدد هستیم از طریق این هم افزایی بحث فیبر نوری و اتصال فیبر نوری به منازل و کسب کارها شتاب بیشتری گیرد و مردم این ارتقا کیفیت را در زندگی خود احساس کنند.
هاشمی بیان کرد: امیدوارم در این دولت نسل پنجم تلفن همراه فراگیر شود.