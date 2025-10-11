وزیر امور خارجه مصر و وزیر امور خارجه آمریکا درباره آتش‌بس غزه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق بیانیه وزارت امور خارجه مصر در روز شنبه، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر روز جمعه درباره تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های آتش‌بس غزه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت‌و‌گو کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که عبدالعاطی در یک تماس تلفنی با روبیو درباره وضعیت منطقه و تحولات مثبت در مورد آتش‌بس غزه گفت‌و‌گو کرد.

طبق این بیانیه، این گفت‌و‌گو به ترتیبات اجلاس آینده درباره غزه در شرم‌الشیخ مصر اختصاص یافت که به طور مشترک توسط عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ریاست خواهد شد.

طبق این بیانیه، عبدالعاطی گفت: «حل مسئله فلسطین و دستیابی به راه‌حل دو کشوری، صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه را تضمین می‌کند.»

روز چهارشنبه، ترامپ اعلام کرد که اسرائیل و حماس با مرحله اول طرح ۲۰ ماده‌ای که او در ۲۹ سپتامبر ارائه کرد، برای برقراری آتش‌بس در غزه، آزادی همه اسیران اسرائیلی در ازای حدود ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی و خروج تدریجی نیرو‌های اسرائیلی از کل نوار غزه موافقت کردند.

مرحله اول این توافق ساعت ۱۲ ظهر جمعه به وقت محلی (۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ) به اجرا درآمد.

مرحله دوم این طرح خواستار ایجاد یک سازوکار جدید حکومتی در غزه بدون مشارکت حماس، تشکیل یک نیروی امنیتی متشکل از فلسطینی‌ها و نیرو‌هایی از کشور‌های عربی و اسلامی و خلع سلاح حماس است.

از اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل نزدیک به ۶۷۲۰۰ فلسطینی را در این منطقه محصور، که اکثر آنها زن و کودک بودند، به شهادت رسانده و آن را غیرقابل سکونت کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش بس غزه ، وزیر خارجه مصر
خبرهای مرتبط
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد
بازگشت زندگی به غزه؛
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم
یدیعوت آحارانوت:
دستور رسمی آزادی اسرای فلسطینی صادر شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ بازنده نوبل-کاخ سفید برنده نوبل
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم
دستور رسمی آزادی اسرای فلسطینی صادر شده است
بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال در بحبوحه تعطیلی دولت آمریکا اخراج شدند
چین برای واحد عملیات روانی تایوان به دلیل «جدایی‌طلبی» جایزه تعیین کرد
کیم جونگ اون خواستار تقویت و گسترش روابط با روسیه شد
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
سقوط ۸۰ درصدی ارز دیجیتال ترامپ
حمله پهپادی در سودان ۳۰ کشته بر جا گذاشت
آخرین اخبار
وزرای خارجه مصر و آمریکا درباره آتش‌بس غزه گفت‌و‌گو کردند
حمله پهپادی در سودان ۳۰ کشته بر جا گذاشت
سقوط ۸۰ درصدی ارز دیجیتال ترامپ
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد
چین برای واحد عملیات روانی تایوان به دلیل «جدایی‌طلبی» جایزه تعیین کرد
دستور رسمی آزادی اسرای فلسطینی صادر شده است
کیم جونگ اون خواستار تقویت و گسترش روابط با روسیه شد
بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال در بحبوحه تعطیلی دولت آمریکا اخراج شدند
ترامپ بازنده نوبل-کاخ سفید برنده نوبل
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
چندین کشته و مفقود درپی انفجار مهیب در کارخانه نظامی در آمریکا
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
مدودف: دستاورد‌های نظامی کره شمالی بسیار مهم است
قلب کودکان غزه پس از دو سال پر از شادی می‌شود + فیلم
مانع تراشی اسرائیل بر سر راه بازگشایی گذرگاه‌ها
جزئیات اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، منتشر شد
ملانیا ترامپ: یک خط ارتباطی باز با پوتین دارم
پترو: مبارزه قاتلان کودکان را به عقب‌نشینی واداشت
ترامپ هفته آینده در اجلاس بین‌المللی غزه شرکت می‌کند
آمریکا در رزمایش‌های هسته‌ای ناتو شرکت خواهد کرد
دو شهید در حمله جدید اسرائیل به خان یونس
کمک‌های سازمان ملل از یکشنبه وارد غزه می‌شود
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
ترامپ دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود
ارتش پاکستان: هند از خاک افغانستان علیه ما استفاده می‌کند
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
راهپیمایی عظیم یمنی‌ها در گرامیداشت دو سال مقاومت+ تصاویر