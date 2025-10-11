باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق بیانیه وزارت امور خارجه مصر در روز شنبه، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر روز جمعه درباره تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های آتش‌بس غزه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت‌و‌گو کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که عبدالعاطی در یک تماس تلفنی با روبیو درباره وضعیت منطقه و تحولات مثبت در مورد آتش‌بس غزه گفت‌و‌گو کرد.

طبق این بیانیه، این گفت‌و‌گو به ترتیبات اجلاس آینده درباره غزه در شرم‌الشیخ مصر اختصاص یافت که به طور مشترک توسط عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ریاست خواهد شد.

طبق این بیانیه، عبدالعاطی گفت: «حل مسئله فلسطین و دستیابی به راه‌حل دو کشوری، صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه را تضمین می‌کند.»

روز چهارشنبه، ترامپ اعلام کرد که اسرائیل و حماس با مرحله اول طرح ۲۰ ماده‌ای که او در ۲۹ سپتامبر ارائه کرد، برای برقراری آتش‌بس در غزه، آزادی همه اسیران اسرائیلی در ازای حدود ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی و خروج تدریجی نیرو‌های اسرائیلی از کل نوار غزه موافقت کردند.

مرحله اول این توافق ساعت ۱۲ ظهر جمعه به وقت محلی (۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ) به اجرا درآمد.

مرحله دوم این طرح خواستار ایجاد یک سازوکار جدید حکومتی در غزه بدون مشارکت حماس، تشکیل یک نیروی امنیتی متشکل از فلسطینی‌ها و نیرو‌هایی از کشور‌های عربی و اسلامی و خلع سلاح حماس است.

از اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل نزدیک به ۶۷۲۰۰ فلسطینی را در این منطقه محصور، که اکثر آنها زن و کودک بودند، به شهادت رسانده و آن را غیرقابل سکونت کرده است.

منبع: آناتولی