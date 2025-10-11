برخی از خوراکی‌ها می‌توانند برای رفع یبوست مفید باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو محسن باغبانی، محقق و متخصص طب ایرانی در مورد استفاده ماهیانه از آش آبغوره می تواند به رفع فوری یبوست کمک کند صحبت می کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
