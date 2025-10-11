رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، حضور هیئت حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در مجمع حقوقی بین‌المللی کازان روسیه را گامی مؤثر در مسیر گسترش تعاملات قضایی و تبادل تجربیات میان کشور‌های عضو بریکس و شرکای منطقه‌ای دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی با اشاره به سخنرانی و ارائه هیئت ایرانی در مجمع حقوقی بین‌المللی کازان روسیه گفت: در این نشست، ضمن معرفی ساختار و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و تبیین جایگاه آن در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه اجرای احکام، داوری تجاری و رسیدگی به تخلفات اقتصادی با همتای روسی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ایران و روسیه ظرفیت بالایی برای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی دارند.

وی گفت: در این مجمع، پیشنهاد تدوین تفاهم نامه همکاری میان سازمان تعزیرات حکومتی و نهاد‌های اجرایی روسیه در زمینه اجرای احکام و حل و فصل دعاوی اقتصادی مطرح شد که می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات مؤثرتر بین ۲ کشور باشد.

 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در سخنانی در این نشست ضمن معرفی ساختار و وظایف مراجع قضایی و شبه‌قضایی ایران از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، به تشریح انواع احکام صادره و شیوه‌های اجرای آنها پرداخت.

فرهادی همچنین سامانه پیشرفته الکترونیکی سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرد و گفت: این سامانه با اتصال مستقیم به شبکه‌های بانکی و مالی کشور، امکان اجرای خودکار احکام مالی و توقیف حساب‌های بانکی را فراهم کرده است.

دوازدهمین نشست بین‌المللی هم‌اندیشی با عنوان «آیین دادرسی مدنی؛ اجرای بدون اجبار، نقش میانجیگری در دادرسی اجرایی» در چارچوب مجمع حقوقی کازان برگزار و سامانه تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

منبع: سازمان تعزیرات

برچسب ها: سازمان تعزیرات حکومتی ، همکاری حقوقی ، ایران و روسیه
گسترش همکاری‌های حقوقی ایران و روسیه در مجمع حقوقی
