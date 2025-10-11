احمد محمدی به دلیل اشتباه در فینال جام حذفی یک سال از داوری محروم شده بود در هفته هشتم لیگ آزادگان قضاوت دیدار نفت آبادان و هوادار را برعهده دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اشتباهات رخ داده در داوری دیدار تیم‌های استقلال و ملوان در فینال جام حذفی فصل گذشته، احمد محمدی داور VAR این دیدار از سوی کمیته داوران یک سال از قضاوت در مسابقات مختلف محروم شد.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم درباره این اتفاق در تیر ماه سال جاری در جمع داوران گفت: مگر می‌شود داوران اتاق VAR در اتاق خنک زیر کولر بنشینند و با میوه هم پذیرایی شوند، اما باز هم تصمیم اشتباه بگیرند؟! ما داور VAR دیدار فینال جام حذفی را یک سال محروم کردیم، چون اشتباه او به هیچ وجه قابل قبول نبود.

 با این حال و با وجود اعلام محرومیت یک ساله احمد محمدی  این داور تنها پس از گذشت چهار ماه از فینال جام حذفی در هفته هشتم مسابقات لیگ دسته اول دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و هوادار تهران را سوت خواهد زد تا محرومیتش هشت ماه زودتر به پایان برسد.

برچسب ها: احمد محمدی ، فینال جام حذفی ، لیگ دسته یک ، صنعت نفت آبادان ، هوادار ، کمیته داوران فدراسیون فوتبال ، مهدی تاج
