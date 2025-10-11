شهروندخبرنگار ما با ارسال تصویری از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به نصب سرعت گیر در چهارراه ارشاد به بلوار مصطفی و در محدوده بوستان معلم اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بوستان معلم در محدوده چهارراه ارشاد به بلوار مصطفی در شهرستان کرمانشاه واقع شده است. مدتی است سرعت غیر مجاز رانندگان در این محدوده به عامل خطرناکی تبدیل شده و جان رانندگان به خطر انداخته است. بطوریکه با سرعت غیرمجاز وارد پیاده رو‌ها شدند؛ بنابراین نصب سرعت گیر در این محدوده سرعت گیر ضروری به نظر می‌رسد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

عرض ادب و احترام دارم خدمتتان متاسفانه در محدوده چهارراه ارشاد به بلوار مصطفی در شهرستان کرمانشاه که پارک معلم قرار دارد بار‌ها و بار‌ها خودرو‌ها با سرعت غیر مجاز کنترل از دست دادند و وارد محدوده پیاده رو و بلوار شدند. با وجود پیگیری‌ها جهت نصب سرعت گیر و امنیت تردد عابران متاسفانه هیچ پیگیری صورت نگرفته است. بوستان معلم نیازمند سرعت گیر است هم سالمندان وهم کودکان از این محدوده تردد می‌کنند و خودرو‌ها با آن سرعت روز و شب حرکت می‌کنند که اصلا نمی‌توانند کنترل کنند وارد بلوار می‌شوند عابری باشد خانواده‌ای باشند. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - کرمانشاه

