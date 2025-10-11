سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از برخورد یک خودرو پژوپارس با گاردیل و یک خودرو پژو ۲۰۷ خبر داد و گفت: متاسفانه در این حادثه یک نفر فوت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: ساعت ۷:۵۱ دقیقه صبح امروز -شنبه ۱۹ مهرماه- یک مورد حادثه تصادف به آدرس بزرگراه پردیس در محدوده شرق تهران، ابتدای بزرگراه بابایی به سمت غرب اعلام میشود و دو ایستگاه به محل حادثه اعزام میشود و نیروها در زمان سه دقیقه به محل میرسند.
وی افزود: در محل مشاهده میشود یک دستگاه خودروی سواری پرشیا با پنج نفر سرنشین مرد جوان که بین بیست تا بیست و چهار پنج سال سن داشتند، به دلیل نامشخصی با گاردریلهای میانی بزرگراه و تیر برق فلزی آن بخش برخورد میکنند و پس از شکستن گارد ریل و خسارت وارد کردن به آن و تیر برق که دچار شکستگی میشود، قسمتی از خودرو که وارد لاین مقابل میشود، با یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ که یک سرنشین خانم داخل آن بوده، برخورد میکند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: پیش از رسیدن آتشنشانان همه نفرات از داخل ماشین خارج شده بودند و آتشنشانان این افراد را تحویل عوامل اورژانس میدهند اما متاسفانه مشخص میشود که یک آقای بیست و دو ساله که داخل خودروی پرشیا بوده به علت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.
وی اضافه کرد: همچنین چهار مرد جوان دیگر که داخل این خودرو بودند و یک خانم سی و سه ساله که داخل خودروی پژو ۲۷ بوده، دچار مصدومیت شده بودند که همگی تحویل اورژانس شدند تا تحت درمان قرار بگیرند.
ملکی در پایان گفت: محل تحویل عوامل انتظامی و پلیس راهور حاضر در محل شد و در ساعت نه و هجده دقیقه عملیات به پایان رسید.