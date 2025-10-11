فیلم «کاپیتان سنتینل» محصول ۲۰۲۳ فرانسه، شنبه شب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «کاپیتان سنتینل» به کارگردانی دیوید کاویلیولی شنبه ۱۹ مهر ماه روانه آنتن می‌شود.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: فرانسوا سنتینل یک افسر پلیس ساده لوح و دست و پا چلفتی و علاقه‌مند به خوانندگی است. یک نامزد ریاست جمهوری فرانسه عمداً کاری می‌کند که همسرش دزدیده شود تا از این طریق توجه رای دهندگان را جلب کند و برای اینکه کسی بو نبرد سنتینل ساده لوح را مسئول پرونده می‌کند، اما سنتینل در نهایت حقیقت را برملا می‌کند….

جاناتان کوهن، امانوئل برکو و رافائل کوئنارد در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

گفتنی است، «کاپیتان سنتینل» یکشنبه در ساعت‌های ۵ و ۱۵ بازپخش می‌شود.

منبع: روابط عمومی شبکه نمایش