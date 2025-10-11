آغاز رویداد ملی ایران جان در فارس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u0646\u060c \u062d\u0645\u0627\u0633 \u0648 \u0647\u0646\u0631 \u062a\u0627 \u06f2\u06f5 \u0645\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0686\u0627\u0644\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0631\u0635\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u062f.\n\u00a0\n