آغاز رویداد ملی ایران جان در فارس + فیلم

رویداد ملی ایران جان به میزبانی استان فارس در رسانه ملی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد ملی ایران جان با شعار فارس سرزمین دین، حماس و هنر تا ۲۵ مهر به معرفی ظرفیت‌ها و چالش‌های این استان به عرصه‌های مختلف رادیو و تلویزیون می‌پردازد.

 

