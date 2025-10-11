سرپرست اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار از دستگیری سه شکارچی متخلف در محدوده پارک ملی سرخه حصار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا خویشتن‌دار، سرپرست اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار امروز -شنبه ۱۹ مهرماه- گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره پایان هفته گذشته، در جریان گشت و پایش مستمر، سه نفر متخلف را در حالی که قصد آغاز شکار در محدوده پارک ملی سرخه حصار داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از متخلفان، یک قبضه اسلحه غیرمجاز به همراه تجهیزات کامل شکار کشف و ضبط شد، افزود: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

خویشتن‌دار با قدردانی از تلاش شبانه روزی ماموران یگان حفاظت پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار، بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف زیست محیطی در مناطق تحت مدیریت این اداره تأکید کرد و از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به اطلاع اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران برسانند.

منبع: اداره حفاظت محیط زیست استان تهران

برچسب ها: شکارچیان غیرمجاز ، یگان حفاظت محیط زیست
