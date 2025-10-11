باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - انگلیس روز شنبه مدعی شد که دو هواپیمای نیروی هوایی سلطنتی اوایل این هفته در بحبوحه ورود پهپاد‌ها و هواپیما‌های روسیه به حریم هوایی ناتو، در یک ماموریت ۱۲ ساعته در کنار نیرو‌های ایالات متحده و ناتو برای گشت‌زنی در مرز روسیه پرواز کردند.

جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس گفت: «این یک ماموریت مشترک قابل توجه با متحدان ایالات متحده و ناتو بود.»

هیلی افزود: «این نه تنها اطلاعات ارزشمندی را برای افزایش آگاهی عملیاتی نیرو‌های مسلح ما فراهم می‌کند، بلکه پیام قدرتمندی از وحدت ناتو را به (ولادیمیر) پوتین، رئیس جمهور روسیه و دشمنان ما می‌فرستد.»

یک هواپیمای نظارت الکترونیکی RC-۱۳۵ Rivet Joint و یک هواپیمای گشت دریایی P-۸A Poseidon روز پنجشنبه از منطقه قطب شمال با پشتیبانی یک هواپیمای سوخت‌رسانی KC-۱۳۵ نیروی هوایی ایالات متحده از کنار بلاروس و اوکراین پرواز کردند.

انگلیس مدعی شد که این عملیات پس از تجاوز به حریم هوایی کشور‌های ناتو از جمله لهستان، رومانی و استونی انجام شد. اوایل این ماه، رهبران اتحادیه اروپا از طرح‌هایی برای تقویت دفاع این بلوک در برابر پهپاد‌های روسی حمایت کردند.

منبع: رویترز