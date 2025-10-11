قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۹ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۹ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۶۵،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
 
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
معامله بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم شمش طلا طی هفت‌ماه گذشته در مرکز مبادله
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسید
بهره برداری از ۶۵۰ مگاوات پروژه‌های خورشیدی با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور+ فیلم
جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۵ میلیون قطعه می‌رسد
عدم صدور صورت حساب الکترونیکی مشمول فرار مالیاتی می‌شود
آخرین اخبار
۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی غیر نفتی بازنگشته است
ورود ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار؛ ظرفیت تجدیدپذیر‌ها از ۲۰۰۰ مگاوات عبور کرد
جزئیات تامین ارز کالا‌های اساسی اعلام شد
از افزایش ارزش معاملات تا تداوم تزریق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شد+فیلم
برکناری ۶ پیمانکار متخلف در پردیس طی ۲ماه گذشته
تمدید یک ماه بسته حمایتی صنایع
عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب غربی تهران آغاز شد
ضایعات محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد کاهش می یابد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
بهره برداری از ۶۵۰ مگاوات پروژه‌های خورشیدی با حضور رئیس جمهور در سراسر کشور+ فیلم
مجلس پیگیر تسریع در پرداخت وام اشتغال از دولت است
قیمت هرکیلو بره نر به ۳۲۰ هزارتومان رسید
بارش باران در سواحل دریای خزر
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسید
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
جوجه ریزی مهرماه به ۱۵۵ میلیون قطعه می‌رسد
عدم صدور صورت حساب الکترونیکی مشمول فرار مالیاتی می‌شود
امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
معامله بیش از ۲۳۰۰ کیلوگرم شمش طلا طی هفت‌ماه گذشته در مرکز مبادله
بارورسازی ابر‌ها سبب ایجاد سیل در مناطق مختلفی از کشور می‌شود؟
کاهشی قیمتی که در بازار مسکن تنها اسمی بود/ آیا خریداران مسکن کاهش قیمت را تجربه کردند؟
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد