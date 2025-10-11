نخستین دیدار تیم ملی تنیس روی میز در مسابقات قهرمانی آسیا با برتری برابر مالدیو به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و هشتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا از امروز (شنبه ۱۹ مهر) در بخش تیمی و به میزبانی هند آغاز شد.

تیم ملی تنیس روی میز ایران که در گروه B مرحله گروهی این رقابت‌ها قرار دارد، نخستین دیدار خود را برابر مالدیو برگزار کرد و با نتیجه ۳ بر صفر موفق به کسب پیروزی شد.

امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و نوشاد عالمیان ترکیب تیم ملی ایران را در این دیدار تشکیل دادند. در جریان این بازی هدایی برابر «احمد موسی» ۳ بر صفر پیروز شد. فرجی با نتیجه ۳ بر یک «شافان محمد» را شکست داد و عالمیان هم مقابل «آخیار احمد» به برتری ۳ بر صفر رسید.

مغولستان دیگر حریف تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا است.

جمیل لطف الله نسبی هدایت ملی پوشان ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا را بر عهده دارد.

رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا تا ۲۵ مهر در هند پیگیری می‌شود. ۱۲ تیم برتر این رقابت‌ها صاحب سهمیه جهانی می‌شود.

